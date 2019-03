Trinkijeri posle Igokee: O košarci sutra. . .

BEOGRAD – Trener Partizana Andrea Trinkijeri izjavio je da nije zadovoljan uprkos pobedi nad Igokeeom (67:57) u ABA ligi.

„O košarci ćemo sutra. Nije lepo izgledalo, ali posao smo odradili. Probali smo sa oružjem koje smo imali. Žao mi je navijača koji su došli da gledaju dobru utakmicu. Trudili smo se, ali nije bila kvalitetna utakmica“, rekao je Trinkijeri novinarima posle meča.

Trener Igokee Dragan Nikolić poželeo je Partizanu da sledeće godine igra sa Realom, CSKA i ostalim velikanima u Evroligi.

„Zahvaljujem se klubu i navijacima Partizana na tradicionalno lepom dočeku. Igrači su dali sve od sebe, ali to protiv Partizana koji uzletu to nije dovoljno. Nama je stao šut, Partizan je to iskoristio da se razigra. Ostvarili su prednost koju smo jurili, ali nismo je stigli“, rekao je Nikolić.

(Tanjug)