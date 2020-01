Trinkijeri pred Trento: Moramo biti spremni za „nešto treće“

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da njegov tim na meču protiv Trenta u drugom kolu Top 16 faze Evrokupa mora da se prilagodi na potpuni drugi sistem igre u odnosu na prethodna dva duela protiv Virtsa i Cedevite.

Crno-beli krenuli su danas put Italije gde ih u sredu od 19 sati očekuje meč sa Trentom, a taj susret Partizan dočekuje posle dve pobede, protiv Virtusa u EK i Cedetive Olimpije u ABA ligi.

„Idemo u Trento, oni su baš u dobroj formi, Đentile je juče ubacio 30 poena. Sigurno je da će biti kompletno drugačija utakmica. Moraćemo da se prilagodimo na drugi sistem igre i to je najvažnija stvar. U utakmicama protiv Virtusa i Cedevite bili smo spremni za neke stvari, sad moramo budemo spremini za nešto treće. Adaptacija je najvažnija stvar za ovu utakmicu“, rekao je Trinkijeri novinarima pred polazak u Trento i objasnio šta će da bude to „treće“ što će da pripremi za susret sa italijanskim timom.

„Moramo da adaptirati na jednog igrača koji je u stanju da ubaci 30 poena, a da ne šutira nijednu trojku. To će pomerati ravnotežu naše odbrane. Moramo biti oprezni da se ne fokusiramo samo na jednu stvar, a da gubimo druge. Imaju dobre napadačke igrače. To je ključno“.

Partizan je pobedom protiv Cedevite u subotu izbio na čelo ABA lige, trener crno-beli ponovo nije želeo da govori o poretku na tabeli, a upitan je da li takvo stanje stvara pritisak igračima.

„Pritisak? Mi sami sebi moramo da stvaramo pritisak svaki dan. Meni je to pritisak, nadam se i mojim igračima“, rekao je Trinkijeri i dodao da su entuzijazam, način igre i priprema utakmica sada kada su na čelu ABA lige isti kao i pre.

Posle serije utakmica na domaćem terenu, crno-belima ponovo kreću gostovanja, slično kao na početku sezone.

„Sve što si proživeo jači si. Kad sam video raspored nisam mogao da verujem, kada smo ušli u tu mašinu, nismo znali kako se zovemo. Preživeli smo, nismo mogli kvalitetno da igramo, ali je ekipa psihološki uvek pokušavala da igra zajedno. Sada smo imali priliku da treniramo, nismo putovali mnogo i to se vidi na terenu. Kada kažes da je teško, onda tražis neke alibije. To je bilo veoma teško preživeti, mislim da će nam to iskustvo pomoći“, zaključio je Trinkijeri.

Trinkijeri je potvrdio i da najnovije pojačanje Džejms Mekadu putuje sa ekipom u Trento, ali da još uvek ne zna da li će dobiti priliku da igra.

