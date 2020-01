Trinkijeri: Svi zajedno smo svirali istu muziku

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da je pobeda protiv Virtusa došla kao rezultata dobre igre tima, odličnog rada stručnog štaba i velike podrške navijača.

„Kada veliki rival dođe u grad, veliki trener, veliki igrači, morate iz ormara da izvučete najbolje odelo koje imate. A to je bila naša igra. Probali smo da igramo sa visokim nivoom energije, jakom odbranom, skokovima i igranjem kao tim. I to je razlog što smo pobedili. Nalazili smo igrače u svakom posedu, ovo je bila sjajna noć za nas. Završena je. Možda još do ponoći, kao Pepeljuga, pa onda idemo dalje“, rekao je Trinkijeri na konferenciji za medije.

On je objasnio i šta je bio razlog dobre igre crno-belih.

„Večeras je veče mojih igrača, mog stručnog štaba, koji je napravio fantastičan posao, i grobara. Ove tri stvari zajedno su skuvale ovu fantastičnu utakmicu. Već sam rekao da je gotova, možemo da uživamo do ponoći i moramo da idemo dalje. Hoću da kažem da sam ponosan na igrače i konačno je Arena bila nešto jako, jako, jako…nešto što na je guralo. Svirali smo istu muziku, svi zajedno“, rekao je trener crno-belih.

Smatra da je ovo najbolja utakmica koju je Partizan odigrao do sada, ali da je Virtus i dalje favorit za osvajanje Evrokupa.

„Nije se ništa promenilo, ovo je jedna utakmica u specifičnoj situaciji. Ovo je najbolja utakmica Partizana do sada, sa najboljim navijačima do sada. Virtus imaju najveći kvalitet. Meni je važno da smo odbranili domaći teren. Idemo dalje“, rekao je Trinkijeri.

Na pitanje može li Partizan bolje od večerašnjeg izdanja, odgovara:

„Ovo je samo početak Ne znam da li može bolje, ali ovo je samo početak. Može bolje, može drugačije, pametnije, sporije…Imamo toliko stvari da radimo zajedno i utakmica da igramo“, zaključio je Trinkijeri.

On je naglasio da se tim već okreće meču protiv Cedevita Olimpije i pozvao je navijače da ih podrže u subotnjem duelu.

„Biće jako teško. Dolazi teška utakmica, imam molbu za navijače, trebaju nam. Teško će se upaliti motori igrača u subotu, trebaju nam navijači da nas upale. Kad mogu, ništa ne pitam, ali sada nam treba da dođu navijači“, istakao je Trinkijeri.

(Tanjug)