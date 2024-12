Trinkijeri: Za pobedu protiv Partizana u Areni moraš da odigraš savršeno

Trener košarkaša Žalgirisa Andrea Trinkijeri rekao je da je njegova ekipa večeras odigrala solidno protiv Partizana, ali da ekipa mora da odigra savršeno kako bi pobedila crno-bele u Beogradu.

„Čestitam Partizanu, bila je teška utakmica sa dosta kontakta. Generalno smo odigrali više nego solidno, naravno to nije bilo dovoljno. U nekoliko odbrambenih akcija nismo odigrali kako treba i to nas je koštalo utakmice“, rekao je Trinkijeri na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Žalgirisa izgubili su od Partizana 78:84, u utakmici 13. kola Evrolige.

„Čak i u najgorim momentima nismo odustajali, odigrali smo dobru treću četvrtinu, ali dve loše akcije i sve vam se menja u evrolige. Ako želite da pobedite ovde, u ovom trenutku Partizanove sezone, morate da budete savršeni, a mi nismo bili“, naveo je on.

„Borili smo se, ima dosta stvari koje imamo da unapredimo, ali pre svega da ne dozvolimo emocijama da nas prevladaju. Kada promašimo otvoreni šut, da to ne utiče na nas, mladi smo u emotivnom smislu. Kada igrate protiv ovakog tima, ovakvog trenera i ovakvoj areni, morate da date malo više da biste pobedili“, dodao je Trinkijeri.

On je rekao da ove sezone u Evroligi nema izrazito najboljeg tima, kao prošle sezone kada je to bio Real Madrid.

„Kada najbolji timovi gube na strani i kući, to je haos. Svaki dan se menja. Mi smo dobili pet zaredom, pa izgubili tri, a sada opet i mislim da će tako biti do kraja sezone. Nema ajkule koja sve pojede, mislim da su ekipe bolje, imaju fantastične sastave i još teže je. Svaka utakmica i svaka lopta se igra do smrti, tako nije nikad bilo“, naveo je on.

Trener Žalgirisa rekao je da je promašena trojka njegovog igrača Lonija Vokera „sve ubila“.

„Možeš da promašiš trojku, ali je onda Vašington pogodio trojku, a mi se nismo vratili u odbranu. Kada emocije previše uđu u krv. Odbrana Partizana je bila vrhunska, kada smo napravili prednost nismo šutirali bacanja i onda moraš da šutiraš trojke“, naveo je bivši trener Partizana.

Upitan je za ovacije u punoj Beogradskoj areni.

„Nema više reči, pre nego što sam trener, ja sam čovek, ali ovakav doček ide ravno u srce. Ako još nešto kažem o tome svi ćemo pasti u nesvest, hvala svima od srca“, rekao je Trinkijeri i dodao da je tajna njegov razgovor sa protivničkim trenerom Željkom Obradovićem uoči utakmice.

On je rekao da se u današnje vreme sve radi „za danas, a ne za sutra“.

„Sve je u momentu. Teško je objasniti ekipi da možeš da izgubiš, ali da nisi poražen jer si ostao u utakmici kada drugi nisu mogli. Kada se ovako boriš, na ovakvom terenu protiv ovakvog protivnika da izdržiš i odeš kući pobedom, to mnogo znači. Znam da možemo, ali nisam siguran da to mogu objasniti ekipi. Mnogo stvari napravi rezultat, neki put su pobede lažne, neki put su porazi lažni. Ovo nije lažan poraz, mi smo igrali da dobijemo utakmicu“, rekao je Trinkijeri.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com