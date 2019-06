Trinkijeri: Zagorac bio katastrofalan, ali imam poverenje

BEOGRAD – Trener košarkaša Parizana Andrea Trinkijeri, posle pobede nad Crvenom zvezdom u drugoj utakmici finala plej-of Superlige, rekao je da je njegov tim dao sve što je imao da bi trijumfovao.

„Igrali smo bolje prvi meč. Moramo igrati tempom, brzo. Oni su veliki, čvrsti, jaki. Bilo je baš teško. Moramo uvek da pronađemo način da pobedimo. Posle prve utakmice sam video rezultat, ali se nisam osećao poraženo. Sada smo dali sve što imamo, moramo da nađemo energije za subotu“, rekao je Trinkijeri na konferenciji za medije.

Trener crno-belih upitan je i da li je pokeraški potez bio to što je poslednju akciju odigrao na Radeta Zagorca, koji je na kraju pogodio trojku za pobedu, iako je imalo loše šutersko veče.

„Rade je bio katastrofalan. Ja to znam, on zna, igrači znaju. Navijači su bili agresivni prema njemu i to mi se nije svidelo. Imam poverenje u svoje igrače. I kad nešto daš, uvek ćeš dobiti nešto nazad. Rade je ima talenat, visinu i meni je trebao takav igrač. Uopšte nije bilo pokeraški potez. On je to mogao da iznese i znao je da je loše igrao i još je više motivacije imao. To je Rade. Zato sam zvao njegov broj“, rekao je Trinkijeri, koji se konferenciji pojavio u majici umesto u sakou i košulji kako nalažu pravila lige.

„Ako me liga kazni zato što nisam u košulji, ja ću njih kazniti – 40 je stepeni, ne mogu da nosim četiri košulje“, rekao je Trinkijeri.

(Tanjug)