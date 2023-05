Tripl-dabl Jokića, Denver protiv Finiksa vodi 3:2 u polufinalu Zapadne konferencije

Košarkaši Denvera poveli su sa 3:2 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige, pošto su rano jutros na svom terenu pobedili Finiks sa 118:102.

Denver je u završnici prve četvrtine posle zakucavanja Džamala Mareja došao do 15 poena prednosti (35:20), a zatim je usledio preokret gostiju koji krajem druge deonice stižu do vođstva (48:47).

To je ujedno bilo jedino vođstvo Finiksa na meču, a Denver je na veliki odmor otišao sa tri poena prednosti – 52:49.

Sedam minuta igre u drugom poluvremenu bilo je potrebno Denveru da dođe do plus 20 (77:57), a tu razliku tim iz Kolorada nastavio je da uvećava u nastavku do maksimalnih 24 poena prednosti.

Jokić je vodio svoj tim do pobede sa 10. tripl-dablom u plej-ofu. On je zabeležio 29 poena (17 u trećoj četvrtini), 13 skokova i 12 asistencija, uz dve blokade i jednu ukradenu loptu.

Jokić se pre meča pozdravio sa vlasnikom Finiksa Metom Išbijem, nakon što ga je u četvrtom meču odgurnuo u borbi za loptu. Srpski igrač je zatim kažnjen sa 25.000 dolara.

Brus Braun je dodao 25 poena u trijumfu Denvera, dok su Majkl Porter džunior (osam skokova) i Marej postigli po 19 poena.

Devin Buker je za goste upisao 28 poena i šest uhvaćenih lopti, Kevin Durent je ostvario dabl-dabl sa 26 poena i 11 skokova, uz sedam asistencija, a dvocifreni učinak je imao i Diandre Ejton sa 14 poena, uz devet skokova.

Šesti meč se igra u Finiksu u noći između četvrtka i petka.

Filadelfija je povela sa 3:2 u polufinalu Istočne konferencije, pošto je na gostovanju savladala Boston sa 115:103.

Gosti su veći deo meča proveli u vođstvu, a u drugom poluvremenu samo su jednom dozvolili rivalu da dođe do jednocifrene razlike.

Do maksimalnih plus 21 tim iz Pensilvanije je došao u poslednjoj deonici, i bez većih problema je priveo meč kraju.

Filadelfija se tako nalazi na korak do finala Istočne konferencije, koje je poslednji put igrala 2001. godine.

Najefikasniji u gostujućoj ekipi bio je ovosezonski MVP Džoel Embid sa 33 poena (21 poen u prvom poluvremenu), uz sedam skokova, Tajris Meksi je postigao 30 poena, uz sedam uhvaćenih lopti, dok su Džejmsu Hardenu dva skoka nedostajala za tripl-dabl (17 poena, 10 asistencija i osam skokova).

U ekipi Bostona bolji od ostalih je bio Džejson Tejtum sa 36 poena i 10 skokova, Džejlin Braun je dodao 24 poena, dok je Markus Smart postigao 14 poena.

Naredni meč se igra u Filadelfiji u noći četvrtak na petak.

(Beta)

