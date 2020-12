Troicki novi selektor Srbije?

BEOGRAD – Srpski teniser Viktor Troicki biće novi selektor teniske reprezentacije Srbije, prenosi portal 24sedam.rs

Kako navodi ovaj portal, Trojicki će zameniti Nenada Zimonjića, koji je do sada bio na čelu naših tenisera, pošto planira da završavi karijeru i to je u nekoliko navrata potvrdio, tako da mu to neće biti prepreka da preuzme mesto selekora Dejvis kup repreznetacije Srbije.

Troicki je sa Dejvis kup reprezentacijom 2010. godine osvojio titulu šampiona sveta, a u karijeri je osvojio tri singl titule i dva trofeja u dublu.

(Tanjug)

