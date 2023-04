Trojka Pantera za brejk Partizana protiv Reala

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u gostima ekipu Real Madrida sa 89:87 (22:22, 26:22, 15:20, 26:23), u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Crno-bele je do brejka u Madridu vodio kapiten Kevin Panter koji je ubacio 26 poena, uključujući i odlučujuću trojku na 0,4 sekunde pre kraja meča. Zek Ledej je dodao 13 poena, po 11 su postigli Alen Smailagić, Matijas Lesor i Dante Egzum, Aleksa Avramović je postigao osam, a Jam Madar šest poena.

U redovima Reala najbolji je bio Gabrijel Dek sa 24 poena, 14 je ubacio Geršon Jabuseli, Dženan Musa je postigao deset, dok je Mario Hezonja utakmicu završio sa osam.

Partizan je bolje počeo meč, pa je uz četiri postignute trojke, od čega je tri ubacio Smailagić, poveo sa 17:10. Real je, međutim, odgovorio serijom 10:2 i preokrenuo rezultat na 20:19, da bi posle prvih deset minuta na semaforu pisalo 22:22.

Za razliku od prve, drugu deonicu je bolje otvorio Real i počeo je serijom 8:0. Crno-beli su uspeli da zaustave taj nalet domaće ekipe koja je vodila sa 30:22 i da sa četiri trojke ponovo vrate prednost na svoju stranu (42:39) i sačuvaju je do poluvremena (48:44).

Sjajno prvo poluvreme odigrao je kapiten Partizana Panter koji je postigao 15 poena, a crno-beli su ubacili osam trojki iz 14 pokušaja, uz samo dve izgubljene lopte, napram šest Reala.

Jedan od bitnijih trenutaka na meču dogodio se krajem prvog poluvremena kada je Valter Tavares otišao u svlačionicu. Vratio se na teren sa steznikom oko kolena, ali je posle nešto više od dva i po minuta u trećoj četvrtini seo na klupu i više nije ulazio u igru.

Izabranici Željka Obradovića su čuvali prednost do polovine treće četvrtine, kada je Real iskoristio greške gostujućeg tima i trojkom Kozera kompletirao seriju 8:0 i poveo sa 56:55.

Prazne minute Partizana prekinuo je Madar trojkom na nešto manje od tri minuta pre kraja treće četvrtine, da bi Real na poslednji odmor otišao sa minimalnom prednošću – 64:63.

Trojkom Muse je počela poslednja deonica, pa je Obradović posle samo 23 sekunde igre zatražio tajm-aut, ali to nije mnogo pomoglo. Real je predvođen raspoloženim Dekom stigao do plus sedam na pet i po minuta pre kraja utakmice (77:70).

Poenima Lesora i trojkom Madara, Partizan je prišao na minus dva (77:75), nakon čega su usledila uzbudljiva dva i po minuta. Panter je pogodio trojku uz faul i vratio prednost crno-belima (81:80), na drugoj strani je Rudi Fernandes bio siguran sa penala, da bi potom Egzum pogodio uz prekršaj za 84:82 na minut i po kre kraja.

U poslednji minut utakmice ušlo se rezultatom 84:84. Real je krenuo u napad, ali je Musa napravio faul u napadu i poslao Pantera na liniju za slobodna bacanja koji je pogodio oba za 86:84. Dek je potom na drugoj strani pogodio uz faul na 21,1 sekundu pre kraja i doneo poen prednosti svom timu.

Krenuo je Partizan u poslednji napad, odgovornost je preuzeo Panter koji je na 0,4 sekunde pre kraja pogodio trojku i doneo crno-belima veliku pobedu.

Druga utakmica ove serije na programu je u četvrtak, takođe u Madridu.

(Beta)

