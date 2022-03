TSC produžio saradnju sa Mihajlom Banjcem

BAČKA TOPOLA – Fudbalski klub TSC je produžio saradnju sa veznim igračem Mihajlom Banjcem do juna 2024. godine.

Uu saopštenju kluba ističu da su ponosni što su uspeli da se dogovore i produže ugovor sa sjajnim mladim igračem, koji je svojim kvalitetom, odgovornim ponašanjem i odnosom prema radu to zaslužio.

Za Banjca s u nedavno završenom zimskom prelaznom roku ozbiljno bili zainteresovani Crvena zvezda i još neki strani klubovi poput belgijskog Anderlehta i češke Slavije, ali TSC je uspeo da ga sačuva u svojim redovima.

Banjac je naglasio da mu je veliko zadovoljstvo što je ostao u TSC-u i istakao da je to za njegov dalji razvoj kao igrača najbolje rešenje.

“Biti u jednom ovakvom klubu i zaslužiti poštovanje produžetkom ugovora do juna 2024. godine je velika satisfakcija i sreća za mene. Gotovo pune dve godine sam u Bačkoj Topoli. Klub dobro poznajem a i oni znaju i cene moje kvalitete. Ovde sam mnogo naučio i dobio mnogo prostora za napredak. Odigrao sam 69 mečeva u dresu plavo-belih, a ove sezone sam od trenera dobio poverenje da zaigram u svakoj od 26 prvenstvenih utakmica. Mislim da to samo po sebi govori da odluka o ostanku i produžetku saradnje nije bila ni neočekivana ni teška“, rekao je Banjac za klupski sajt.

Banjac je do sada za TSC postigao 13 golova, a ove sezone je vodeći strelac kluba. Svi u stručnom štabu su uvereni da će i u narednom periodu pružati pođednako dobre partije, poput one na meču sa Crvenom zvezdom na kojoj je proglašen za igrača utakmice, kao i da će ekipa sa njim ostvarivati dobre rezultate kako do kraja ove, tako i u narednim sezonama.

(Tanjug)

