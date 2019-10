Tumbaković: Da pobedimo sutra, pa onda da vidimo čudo

VILNJUS – Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković, pred meč kvalifikacija za EURO 2020 protiv Litvanije, rekao je da sutrašnji rival njemu dobro poznat.

„Gledao sam Litvaniju sad protiv Ukrajine i to je jedna pozitivnija dimenzija. Daleko disciplinovanija, borbenija ekipa, sa posebnom idejom. Kao da igrači polako sazrevaju. Bilo je promena, ali ne mnogo“, rekao je Tumbaković na konferenciji za medije u Vilnjusu.

Tumbaković je upitan i da li očekuje čudo do kraja kvalifikacija da Srbija EP obezbedi pre baraža.

„Da bi se desilo čudo, prvo mora da zavisi od nas. Ako mi ne pobedimo, onda šta god da se desi, nije čudo. Zato idemo stepenik po stepenik, hajde da pobedimo sutra, pa onda da vidimo čudo, a čuda se dešavaju“, rekao je on.

Jedno od pitanja bilo je da li je ljut na fudbalera Real Madrida Luku Jovića, koji je, kako piše španski list As, slagao da je povređen za meč sa Luksemburgom, a četiri dana posle toga je igrao za Real Madrid i da ga zbog toga selektor nije pozvao za meč sa Litvanijom.

„Nemam ja prava da budem ljut ni na koga. Imam pravo da radim svoj posao na način za koji mislim da je najbolji. Luka Jović je mlad igrač i pedagogija je deo mog posla, ali i odnosa, roditeljskog i trenerskog. Ipak, moram da vodim računa o interesu posla kojim se bavim. On se javio porukom i ja sam shvatio da taj njegov odgovor traži objašnjenje koje je direktno. On to nije uradio, ne vidim razloga da bih se ljutio. A da li je bio povređen, to treba da odgovore lekari, a ne ja“, rekao je Tumbaković i dodao:

„Moram da priznam da sam više sam očekivao da pričamo o sutrašnjoj utakmici, a Luka Jović nije ovde. Imamo jako puno prostora da pričamo na tu temu kad se vratimo. Da pitate zašto se nije javio selektoru, da li je bio povređen, razumem sve… Ja ovog momenta, uz sve probleme u transportu imam problem organizacije treninga i priprema za utakmicu. Pričaćemo, u redu, ali posle utakmice, ne sad“, zaključio je Tumbaković.

Meč između Litvanije i Srbije igra se sutra od 20.45 u Vilnjusu.

(Tanjug)