Tumbaković: Moj posao je da Grujića stavim na spisak

BEOGRAD – Selektor fudbalera Srbije Ljubiša Tumbaković izajvio je da ga raduje forma Nemanje Matića, kao i da je njegovo posao bio da stavi Marka Grujića na spisak za predstojeće utakmice u Ligi nacija.

„Matić je proveren reprezentativac. Raduje me nastup svih naših igrača, posebno raduje kada igrač od 31 godinu dobije ugovor na tri godine, to je dobar znak“, rekao je Tumbaković na video konferenciji za medije.

Tumbaković je objavio spisak do 27 igrača na koje računa utakmice Lige nacija protiv Rusije 3. septembra i Turske tri dana kasnije, na kojem su se našli i Marko Grujić i Luka Jović.

„Sa Jovićem je situacija izdefinisana još u decembru prošle godine i neću ponovo da se vraćam na to. Marko Grujić je neko koga ja pratim od mladih kategorija. Ukazala se šansa da dobije poziv. Ja sa njim nisam razgovarao, a moj posao je da ga stavim na spisak, njegovo da odgovori. Da li je bilo neposrazuma sa prethodnim selektorom, ja ne znam o čemu se radi“.

Jedno od pitanja novinara bilo je zašto je Strahinja Pavlović dobio poziv tek kada je otišao iz Partizana u Monako.

„Nije tačno da je poziv dobio tek sada kada je otišao u Monako. Strahinja je bio evidentiran i u martu. On je bio planiran i tada i to veoma ozbiljno. Bio je u dobroj formi. Sticaj okolnosti je samo takav“, rekao je Tumbaković, koji je upitan da li je razgovarao sa nekadašnjim kapitenom reprezenatcije Branislavom Ivanovićem.

„Iskren da budem, malo sam specifičan i imam svoje kriterijume kada je u pitanju pravljenje spiska. Malo mi smeta to kada me pitaju šta ste pričali. Svi reprezentatiovci prolaze skener svih nas koji smo bili ovde pre i sada. Svako od tih igrača ima i svoju ličnost i sve mora da se uzme u obzir. Bane je uz sve te uslove neko ko treba da bude reprezentativac. Zatekao sam situaciju da se Brane Ivanović, sjajna ličnost i igrač, oprostio od reprezentacije. Kada neko u 35. ili 36. godini završi ne bi bilo profesionalno da ga ponovo vraćamo. Bez obzira na rezultat. To je jednostavno stav i po kriterujumu reprezentacije. Bio si tu, završio si, lepo smo se ispozdravljali i idemo u drugu priču“, objasnio je selektor Srbije.

(Tanjug)

