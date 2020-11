Tumbaković: Problem je sa igračima iz Italije, čekamo…

BEOGRAD – Veliki problem kada su u pitanju igrači iz Italije. Ovog momenta ne mogu da dan definitivan odgovor, jer ga ni ja ne znam, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković.

Vlasti u pojedinim delovima Italije uvele su rigorozne mere po pitanju napuštanja zemlje i sada su pod velikim znakim pitanja za utakmicu sa Škotskom, pre svih Nikola Milenković i Dušan Vlahović iz Fiorentine,.

„Kapiten Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković-Savić su tu, u Srbiji, u našem sportskom centru. Ostalu grupu igrača očekujemo u toku dana. Kompletna grupa ljudi iz Saveza koja se bavi organizacionim poslom pokušava da sve reši. To je pitanje sadašnjosti, ova korona koja je eskalirala u celoj Evropi. Pitanje je i fudbalske organizacije i administracije u regionu, mi imamo taj problem. I pred Norvešku smo imali taj problem, jer ta regija Bremen ima svoj zakon koji ne dozvoljava igraču da dođe. U Firenci je sličan problem. U stalnom smo kontaktu, a mi očekujemo do kraja dana da i Milenković i Vlahović budu sa ekipom“, rekao je Tumbaković na onlajn konferenciji za medije.

Dodatni problem je i povreda kapitena Kolarova, kao i spremnost Filipa Kostića i Mihaila Ristića, nakon pauze koju su imali.

„On ima povredu zadnje lože, to su meka tkiva sa kojima nikada nisi načisto. Naš zdravstveni blok koji se bavi fizičkom pripremom će učiniti sve da Kolarova osposobe. On je u ovom momentu na nivou da može da odgovori zahtevima jednog treninga, i to ne puno, a mi ćemo sve učiniti da ga osposobimo za utakmicu. Kostić je u procesu rehabilitacije. Dobro je, bez obzira na minutažu, igrao za klub. Ali za koliko minuta je spreman, to niko ne zna, ali zahtevi utakmice i odgovornost pored selektora preuzimaju i igrači. U ova tri dana ćemo imati jasnu sliku kakve su mogućnosti i Kolarova, Kostića i Ristića, koji je imao sličan problem kao Kolarov. on je igrao za klub, ali ne puno“, poručio je Tumbaković.

