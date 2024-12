U Nišu organizovan bokserski turnir „Zlatna rukavica“

Međunarodni bokserski turnir, 67. po redu „Zlatna rukavica“, organizovan je od 12. do 15. decembra u dvorani “Čair” uz učešće više od 100 takmičara i takmičarki iz 10 država.

Trener niškog bokserskog kluba „Vitez“ Srđan Radulović kazao je da su posetioci turnira imali priliku da vide odlične mečeve i da su manifestacije poput „Zlatne rukavice“ veoma značajne za popularizaciju boksa u Nišu.

„Sve je veće interesovanje za boks poslednjih četiri, pet godina. Niš je nekada imao tradiciju veliku i jaku, tako da mislim da se to vraća na velike staze. Posle ove „Zlatne rukavice“ biće svetsko prvenstvo za žene u martu 2025. godine. Takođe planiramo organizaciju memorijala Dragiša Stanković Čelik. On će možda biti pre svetskog prvenstva, u februaru, jer je tada 10 godina od smrti legende niškog boksa Dragiše Stankovića Čelika i imaćemo taj prvi memorijal u Nišu“

Na turniru u Nišu nadmetali su se juniori, omladinci i seniori, i u muškoj i ženskoj konkurenciji.

„Ima sve više devojaka i sledeće godine će biti svetsko prvenstvo kod nas uz učešće preko 100 zemalja i mnogo takmičarki tako da će to sve do doprinese popularizaciji boksa. Što se tiče talenta to je samo jedan deo, bitan je kvalitetan rad i to kasnije donosi rezultate. Obično oni talentovani prvi odustanu, tako da je bitan samo rad, odnosno najviše“

Učesnici turnira istakli su da je konkurencija bila veoma jaka i da su imali veoma teške mečeve.

Napravljena je anketa među takmičarima.

Nada Krivačević (17) iz bokserskog kluba „Vitez“: Bio je dobar meč pobedila sam odlukom sudija 5 prema 0. Super je sve prošlo.

Džejlan Toskić iz Novog Pazara, trostruki seniorski prvak Srbije

Bilo je teško, bilo je izvanrednih borbi i neke su trebale da budu i finalne borbe.

Peđa Begić iz bokserskog kluba „Vitez“: Mečevi su bili odlični, organizacija odlična, prezadovoljan sam.

Za “Zlatnu rukavicu” takmičili su se predstavnici Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Bugarske, Rusije, Moldavije, Austrije, Rumunije, Kube i Srbije.

Međunarodni turnir “Zlatna rukavica” ima tradiciju dužu od šest i po decenija, a u Nišu su ga organizovali Bokserski savez Srbije i bokserski klub „Vitez“, uz podršku Grada Niša.

