U ponedeljak očinje završni turnir vaterpolo Kupa Srbije

BEOGRAD – Završni turnir vaterpolo Kupa Srbije počeće u ponedeljak, 27. decembra, na beogradskom bazenu „Milan Gale Muškatirović“, polufinalnim duelima Novi Beograd-Partizan i Crvena zvezda-Radnički Kragujevac.

Prvo polufinale između vaterpolista Novog Beograda i Partizana igra se u ponedeljak od 17 sati, a trener Novobeograđana Vladimir Vujasinović ističe da njegov tim želi trofej.

„Ništa nam neće značiti dobar rad u prethodna tri meseca ako u utorak ne podignemo pehar. Svaki tim će tražiti svoju šansu i moramo da pružimo najbolje partije ove sezone kako bi ispunili cilj. Partizan je odmoran, s druge strane uigranost je na našoj strani. Videćemo šta će biti važnije. Možda nedostatak ritma može da bude problem, ali to ostaje da se vidi u bazenu. Na primerima Kupa u Mađarskoj i Hrvatskoj vidimo da su dobri timovi podbacili“, rekao je Vujasinović na konferenciji za medije.

Direktor Partizana Nikola Kuljača nada se da će crno-beli iznenaditi favorita.

„Sastajemo se sa timom koji nas je već dva puta pobedio. Osim poraza od Jadrana, imamo niz dobrih rezultata i veoma smo zadovoljni ostvarenim. Tražićemo šansu u našoj igri, ali Novi Beograd je favorit. Mi nismo imali takav ritam utakmica uoči prvog meča u ligi, a sad je situacija drugačija. To sad predstavlja probleme učesnicima Lige šampiona, a mi smo odigrali taman dovoljan broj mečeva. Regionalna liga nam je dobrodošla“, istakao je Kuljača.

Duel između branioca trofeja Crevne zvezde i kragujevačkog Radničkog na programu je u ponedeljak od 19 sati, a Nikola Tomašević, sportski direktor Radničkog, respektuje crveno-bele.

„Zvezda je osvajač Kupa i tim za poštovanje. Fokusirani smo samo na Zvezdu i nadamo se dobrom rezultatu. Na svaki meč idemo da pobedimo. Raspored je zgusnut, tako da nema previše vremena za pripremu i trening“, kaže Tomašević.

Trener vaterpolista Crvene zvezde Aleksandar Filipović prisetio se prošlogodišnjeg finala, gde je njegov tim slavio upravo protiv Kragujevčana.

„Imamo četiri izuzetne ekipe koje su to pokazale u domaćim i međunarodnim takmičenjima. Kao i rivali, fokusirani smo na polufinale. Radničkii je kvalitetan, dva puta su nas pobedili, ali ovo je jedan meč gde jesi ili nisi. Prošle godine takođe nismo bili favoriti, a pobedili smo, nadam se da će se taj scenario ponoviti“, rekao je Filipović.

Finale se igra 28. decembra od 19 sati, a istog dana od 16.30 na programu je finalni meč u ženskoj konkurenciji, gde će se sastati vaterpolistkinje Vojvodine i Crvene zvezde.

Trener Vojvodine Slađana Drazgić očekuje neizvestan duel u finalu.

„Drago mi je što se i ženski vaterpolo prati na ovaj način. Branimo istorijsku duplu krunu. Očekujem zanimljiv i neizvestan meč, znamo se dobro. Nadam se da će pehar poći sa nama u Novi Sad. To je naš cilj. Nemamo pritisak, ne osvrćemo se na prošlost. Imamo ulogu favorita, ali na to se ne obaziremo. Finale je jedan meč i sve je moguće. Oba tima mogu da dođu do pobede“, istakla je Drazgić.

Ivana Ćorović iz Zvezde raduje se finalu.

„Uvek imamo visoke ciljeve. Ovo je četvrti susret sa Vojvodinom, sa tri puta smo izgubili. Favoriti su. Probaćemo da Kup vratimo u naše vitrine. Nadam se dobrom rezultatu. Imamo veliki broj mladih igračica koje su veoma energične. Kad je taj segment na nivou, mislim da možemo da igramo sa svakom ekipom“, poručila je Ćorović.

(Tanjug)

