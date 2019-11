Ubedljiv poraz Partizana od Venecije

Košarkaši Partizana izgubili su večeras od Venecije sa 69:83 (18:21, 21:16, 9:25, 21:21) u šestom kolu Grupe B Evrokupa.

Partizan je u prvom porazu u Evrokupu predvodio Rašon Tomas sa 18 poena i četiri skoka, dok je Ognjen Jaramaz dodao devet.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Mičel Vat sa 27 poena, dok je Ostin Dej dodao 13.

Partizan je prvi u Grupi B sa pet pobeda i poraza, dok je Venecija druga sa četiri trijumfa i dva poraza.

Crno-belima je na početku utakmice trebalo malo više vremena da uhvate ritam, pa je Venecija povela sa 9:0, a seriju gostiju je posle tri minuta igre prekinuo Jaramaz. Gostujući tim je na dva i po minuta pre kraja prve deonice ponovo stigao do plus devet, ali je Partizan trojkama Zagorca i Pejdža prišao na 16:19.

Venecija je na na prvi odmor otišla sa tri poena prednosti, da bi na početku druge četvrtine crno-beli poenima Tomasa i Pejnersa stigli i do prvog vodjstva na meču – 22:21. Partizan je potom imao i sedam poena prednosti, ali je Venecija predvodjena Vatom uspela da „istopi“ tu prednost, koja je na kraju prvog poluvremena iznosila 39:37.

Na početku treće deonice igralo se koš za koš sve dok se Venecija trojkama Stouna, Deja i Bramosa nije odlepila na osam poena razlike, a potom je stigla i do prve dvocifrene prednosti na utakmici (45:55). Izabranicima Andree Trinkijerija u tim momentima ništa nije polazilo za rukom, bili su potpuno van ritma, pa je Venecija pred poslednju četvrtinu imala velikih 14 poena prednosti.

Poslednja četvrtina jeste počela zakucavanjem Mozlija i lakim poenima Tomasa, ali umesto „budjenja“ Partizana usledio je novi nalet Venecije koja je stigla do plus 18 što crno-beli nisu uspeli da sustignu do kraja meča.

