Ubedljiv poraz Partizana u Madridu

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Madridu od Reala sa ubedljivih 75:91 (19:26, 17:22, 15:28, 24:15), u utakmici 16. kola Evrolige.

Real je upisao 15. pobedu od početka sezone, ali je i prekinuo pobednički niz crno-belih od pet vezanih trijumfa. Partizan sada ima devet pobeda i sedam poraza.

U prvom duelu ova dva tima posle one uzbudljive četvrtfinalne serije prošle sezone, Real je do pobede vodio Džanan Musa sa 23 poena. Vensan Poarije i Mario Hezonja su dodali po 14, dok je Fakundo Kampaco utakmicu zavešio sa deset poena.

U redovima Partizana najefikasniji je bio Bruno Kaboklo sa 18 poena, 12 poena je ubacio Tristan Vukčević, dok je Balša Koprivica ubacio poen manje. Džejms Naneli je postigao osam poena, Zek Ledej i Alen Smailagić su dodali po sedam, dok je kapiten Kevin Panter ubacio samo četiri poena.

Partizan je odigrao lošu utakmicu u Madridu, ređao je grešku za greškom što je Real i te kako iskoristio i na kraju ubedljivo slavio.

Predvođen raspoloženim Musom, Real je u finišu prve deonice stigao do prve dvocifrene prednosti (24:14), da bi na prvi odmor otišao sa plus sedam (26:19).

Ništa se nije promenilo ni u drugoj četvrtini, u kojoj je prednost Reala narasla do plus 17 (38:21). Partizan je na tri i po minuta pre kraja tog dela igre uspeo da priđe na deset poena zaostatka (42:32), ali su nove neiznuđene greške beogradskog tima omogućile Realu da na veliki odmor ode sa 12 poena viška na svom kontu (48:36).

Jedini dvocifreni u Partizanu posle prvog poluvremena bio je Kaboklo koji je ubacio 12 poena, dok je na drugoj strani najbolji bio Musa sa 16 poena.

Crno-beli su na početku treće četvrtine posle dve trojke Kabokla imali priliku da posle dužeg vremena smanje razliku ispod deset poena (53:42), ali to nisu uspeli zbog novih grešaka i izgubljenih lopti koje su usledile. Prednost španskog tima je u tom delu igre narasla do plus 27 (74:47) posle trojke Muse, nakon čega je domaći tim mirno priveo meč kraju.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige dočekati Virtus iz Bolonje, dok će Real gostovati Asvelu.

(Beta)

