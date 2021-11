Ubedljiv poraz Zvezde od Baskonije

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u gostima od Baskonije sa 74:93 (22:25, 10:30, 21:13, 21:25), u utakmici desetog kola Evrolige.

Posle deset odigranih utakmica, Zvezda i Baskonija imaju isti skor – četiri pobede i šest poraza.

Najefikasniji u Baskoniji, koji je sa klupe predvodio novi trener Neven Spahija, bio je Stiven Inok sa 23 poena, dva poena manje ubacio je Rokas Giedraitis, dok je Vejd Boldvin postigao 14.

Na drugoj strani, najbolji je bio Nikola Ivanović sa 21 poenom, 12 je dodao Maik Cirber, po 11 su postigli Ognjen Dobrić i Ostin Holins, dok je Ognjen Kuzmić utakmicu završio sa deset poena.

Crveno-beli su držali priključak u prvoj četvrtini posle koje su zaostajali tri poena, ali je domaći tim meč prelomio u drugoj deonici koju je dobio sa 30:10.

Posle trojke Giedraitisa, Baskonija je na početku druge deonice stigla do prve dvocifrene prednosti (33:22), nakon čega je samo uvećavala prednost do maksimalih plus 25 u drugom poluvremenu.

Košarkaši Zvezde u narednom kolu, u četvrtak, gostuju Real Madridu, dok će Baskonija dočekati moskovski CSKA.

(Beta)

