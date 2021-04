Ubedljiv trijumf boksera Sombora protiv Vojvodine

NOVI SAD – Bokseri Sombora potvrdili su sjajnu formu ubedljivom pobedom protiv Vojvodine u Novom Sadu 16:6 u meču trećeg kola Superlige Srbije.

„Zadovoljan sam mečevima, iako sam potcenio Vojvodinu. Na papiru mislim da smo bili mnogo veći favoriti i ovaj rezultat je mogao biti mnogo veći u našu korist. Bitna je ova pobeda, treća po redu, pogotovo što je ostvarena na gostujućem terenu. Očekujemo da u sledećem kolu kada nam u goste dolazi tim iz Niša BK Naišus, da i tu nastavimo sa pobedama i ostvarimo možda i najvažniju pobedu za kvalifikaciju u plej-of. Smatram da imamo ekipu ne za finale, već za osvajanje titule“, izjavio je teškaš Sombora Vladan Babić, kapiten reprezentacije Srbije.

Mečevi su održani uz poštovanje svih epidemioloških mera koje propisuje Vlada Republike Srbije.

BK Vojvodina – BK Sombor 6:16 (juniori: do 60 kg bez rivala i borbe Nemanja Bireš (BK Sombor) 0:2, do 75 kg Kristijan Trpka – Boris Dovedan 0:2, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Rade Joksimović (BK Sombor) 0:2, do 57 kg Arnold Tot – Vukašin Tepić 2:0, do 60 kg Adrijan Nema – Sejdi Nazif 0:2, do 64 kg Slađan Vidović – Moya Yoangel 0:2, do 69 kg Dušan Prica – Vladimir Gubaš 2:0, do 75 kg Vojislav Bjelica – Antonio Bišet 0:2, do 81 kg Bojan Stanolović -Miloš Janković 2:0, do 91 kg David Vaštag – Mađi Jababu 0:2, +91 kg Jovan Krajinović – Vladan Babić 0:2).

