Udovičić i Fabrici na info sesiji „Erazmus+“ programa

BEOGRAD – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić zajedno sa ambasador Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem učestovao je danas na info sesiji o sportskoj komponenti „Erazmus+“ programa Evropske unije, koju su organizovali ministarstvo omladine i sporta i Fondacija „Tempus“.

„Erazmus+“ program predstavlja priliku da se sportska udruženja prijave na konkurs za projekte koje finasira Evropska unija, a ministar Udovičić istakao je da ovo bila

šansa da se organizacije informišu o tome kako da dođu do dodatnih sredstava.

„Od prošle godine Srbija je u mogućnosti da aplicira za dodatna sredstva koja su omogućena preko Ipo programa i Tempus fondacije i kao zemlja koja je dobila poverenje od Evropske unije da bude punopravni član, možemo da pohvalimo da su u prethodnih godinu dana 34 organizacije uspele da omoguće dodatna sredstva. Danas smo imali priliku da informišemo ostale organizacije, da omogućimo da saznaju kako da dođu do dodatnih sredstava i na koji način svi mi zajedno možemo da pomognemo celokupnom sistemu sportu. Moramo da shvatimo da u ovom trenutku postoje mogućnosti da sa našim partnerima iz EU dođemo do dodatnih sredstava“, rekao je Udovičić.

On je se zahvalio ambasadoru Fabriciju koji je omogućio da Srbija i njene sportske organizacije budu sa najvećim sportskim ogranizacijama u EU rame uz rame.

„Smatram da kroz ovakve sesije i mogućnosti informisanja, pomažemo celokupnom sportu da se unapredi i da uložemo više u rekreativni sport, zdravstvene komponete i menjanje svesti da je neophodno da se bavimo sportom. Želim da se zahvalim Tempus fondaciji i ekselenciji Semu Fabriciju, koji je omogućio da sportske organizacije budu sa najvećim sportskim ogranizacijama u EU rame uz rame i da mogu da dođu do sredstava. Srbija je u prethodne tri godine kroz omladinskuu komponetu pokazala da je lider u regionu, da smo povukli preko 50 odsto sredstava i dali izazov sistemu sporta. Mi u sistemu sporta navikli smo da se takmičimo i želja nam je pokažemo da kao i u omladinskom sektoru, možemo da budemo lideri i u sportskom sektoru“, zaključio je Udovičić.

Ambasador EU Sem Fabrici rekao je mu je bilo veliko zadovoljstvo što je danas zajedno sa ministrom Udovičićem promovisao projekat Erazmus, koji je veoma važan u Evropskoj uniji i koji je usmeren na edukaciju ljudi.

„Jedan od segmenta projekta Erazmus programa je sport, koji promoviše zdrav način života. Pozivamo sve sportske organizacije da prijave na konkurs koji je trenutno otvoren i biće otvoren do početka aprila. Svima mogu da uputimo samo jednu poruku da se obavezno prijavite. Srbija je od početka 2019. godine punopravni član i partnerska zemlja Erazmus programa, što znači da ima ista prava i obaveze kao zemlje članice EU“.

Kako je naveo, Srbija je bila veoma uspešna do sada u realizaicji ovih projekatat. Šta više, ona je koordinator osam projekata koji se realizuje u oblasti sporta, a partnersk zemlja u 34 projekta. Koliko je važan i veliki ovaj program Erazmus plus, pokazuje činjenica da od kad Srbija učestvuje u programu više od 12.000 ljudi odlazilo u zemlje EU, odnosno dolazilo u Srbiju. Postojala je razmena ljudi i to je sjajan uspeh. Dodao bih i to da u narednom finasijskom perodui, od 2021. do 2027. godine, EU planira da izdvoji još veća sredstva nego što su trenutno namenjena Erazumsu. Mislim da Srbija može da iskoristi i još više profitira od tih sredstava u budućnosti“, rekao je Fabrici.

