Udovičić: Javne nabavke napisane striktno prema zakonu

BEOGRAD – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić izjavio je da neko pokušava da pronađe nešto senzacionalno i napravi priču u javnoj nabavci za usluge medijskog praćenja rada ministarstva, uprkos tome što je u pitanja identična javna nabavka koju imaju sva ministarstva i javna preduzeća.

Dnevni list Kurir optužio je Udovičića da kroz poziv za javnu nabavku želi da, kako se navodi, skuplja podatke o novinarima koji pišu tekstove koji mu se ne dopadnu, a zatim i da je potrošio skoro milion dinara za kravate i ešarpe (u pitanju su protokoalrni pokloni prilikom susreta sa stranim delegacijama, prim. aut).

„Bio sam zbunjen kada sam to pročitao. Biio sam zbunjen tekstom i ne znam kako bih to iskomentarisao. Ne raspisujem ja javne nabavke, kada sam pitao stručne službe, oni su rekli da tako piše u zakonu o javnom informisanju i objasnili da je valjda normalno da novinar treba da se potpiše iza onog što radi. Žao mi je što iza ova dva teksta u Kuriru nismo dobili priliku da se izjasnimo, nisu mi poslata pitanja da odgovorim. Možda to upravo služi tome da možete da pozovete novinara, da razgovarate ili u krajnjem slučaju, pošto postoji mnogo sudskih postupaka, da se zna ko stoji iza teksta. Suludo mi je da danas pričamo ovome, da se pravdamo za nešto što je apsolutno tipski“, rekao je Udovičh na TV Prva.

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je javnu nabavku za usluge medijskog praćenja njihovog rada, a u konkursnoj dokumentaciji, koja je objavljena na sajtu ministarstva, pored standardnih zahteva – praćenje medijskih objava o radu ministarstva u štampanim i elektronskim medijima prema ključnim temama i rečima, praćenje štampanih i elektronskih medija, obezbeđivanje transkripata emitovanih priloga, traže se i podaci o negativnim prilozima (o naručiocu), ali i o autoru tog negativnog priloga.

(Tanjug)