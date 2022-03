Ukrajinski teniser otišao u rat: Novak mi se javio, Rodžer i Rafa ćute (video)

Serhij Stahovski, ukrajinski teniser koji je karijeru završio početkom ove godine porazom na startu kvalifikacija Australian Opena, odlučio je da kao dobrovoljac brani Ukrajinu od ruske invazije.

Ukrainian Tennis Pro Sergiy Stakhovsky made the heartbreaking decision to leave his wife and children in Hungary to join the Ukrainian forces fighting against Russia. pic.twitter.com/VorVIsCUyO

Ukrajinac je osvojio četiri ATP titule. U karijeri je na turnirima zaradio više od pet i po miliona dolara. Pre nekoliko dana je ostavio porodicu u Mađarskoj i vratio se u Ukrajinu.

„Deca ne znaju gde sam, a supruga ceo dan nije pričala sa mnom kad sam joj saopštio odluku. Nisam imao vremena za obuku. Znam da koristim pištolj. Nadam se da neću morati da ga koristim, ali ako budem morao, spreman sam. U vazduhu nemamo šanse s njima, ali u borbama na zemlji smo jači jer mi branimo svoju zemlju, a oni dolaze bez morala“, rekao je penzionisani teniser.

Stahovski je otkrio da mu se iz teniskog vrha javio samo Novak Đoković. „Novak mi je poslao poruku podrške, čak smo malo i popričali. Bezuspešno sam pokušao da kontaktiram Federera i Nadala, žao mi je što oni radije ćute. Razumem ih donekle, nije ovo njihov rat“, rekao je Stahovski, koji se najviše pamti po pobedi upravo nad Rodžerom Federerom 2013. godine na Vimbldonu.

Sergiy #Stakhovsky to 'La Stampa': "#Djokovic sent me a message of support, we even chatted a bit. I tried to contact #Federer and #Nadal, I’m sorry they preferred silence. I understand them, it’s not their war. We have the support of great personalities, I hope it lasts" pic.twitter.com/YwQCS6Lz86

