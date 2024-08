Umro čuveni švedski fudbalski trener Sven-Jeran Erikson

Čuveni švedski fudbalski trener Sven-Jeran Erikson umro je danas posle teške bolesti u 76. godini.

„Naš otac Sven-Jeran Erikson zaspao je mirno u svom domu u Bjorkeforsu ovog jutra. On se dugo i hrabro borio protiv bolesti, ali sada se to završilo. Tata nam je početkom godine rekao za bolest i dobio je neverovatnu podršku od prijatelja i fudbalskih navijača širom Evrope“, navela su u saopštenju njegova deca Lina i Johan, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Erikson je pre osam meseci saopštio da boluje od raka pankreasa i da mu je u najboljem slučaju ostalo još godinu dana života.

Erikson je u 27. godini završio devetogodišnju igračku karijeru i posvetio se trenerskom poslu, u kome je imao mnogo uspeha.

On je postao prvi strani selektor fudbalske reprezentacije Engleske, koju je predvodio od 2001. do 2006. godine i na tri velika takmičenja doveo do četvrtfinala.

Trenersku karijeru počeo je u domovini u Degerforsu, a između ostalih, predvodio je Geteborg, Benfiku, Romu, Fjorentinu, Lacio, Mančester siti, Lester, Šangaj SIPG i reprezentacije Meksika, Obale Slonovače i Filipina, gde je i poslednji put radio do 2019. godine.

Osvojio je ukupno 18 trofeja.

On je ove godine posetio mnoge klubove u kojima je radio.

„Bilo je nezaboravno, za njega i nas. Izrazio je zahvalnost i radost i rekao da se takve reči izgovaraju samo kada neko umre. Nadamo se da ćete pamtiti Svenisa kao dobru i pozitivnu osobu, koja je uvek bio u javnosti i sa nama kod kuće“, navela je porodica.

(Beta)

