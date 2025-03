Umro nekadašnji fudbaler Partizana Andrija Delibašić

Nekadašnji fudbaler Partizana i crnogorski reprezentativac Andija Delibašić umro je posle duge i teške bolesti u 44. godini, prenela je danas Radio televizija Crne Gore.

Delibašić je prošao omladinsku školu Partizana, za crno-bele igrao je od 1999. do 2004. godine i osvojio dve titule i Kup. Između ostalog, postigao je tri gola u grupnoj fazi Lige šampiona u sezoni 2003/2004.

Posle toga prešao je u Majorku i igrao na pozajmicama u Benfiki, Bragi, AEK-u, Beira Maru i Real Sosijedadu. Igrao je još za Erkules, Rajo Valjekano, tajlandski Račaburi, odakle se 2015. godine vratio u Sutjesku gde je završio karijeru.

Igrao je za reprezentaciju Jugoslavije uzrasta do 18 godina, kao i za selekcije Srbije i Crne Gore uzrasta do 21 i 23 godine. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je 21 utakmicu i postigao šest golova, od 2009. do 2013. godine.

Tokom trenerske karijere radio je kao pomoćnik u Partizanu i Budućnosti, a od 2021. do 2023. godine bio je trener Mornara, gde je i završio karijeru, nakon što je ustanovljeno da boluje od tumora mozga.

RTCG je podsetio na Delibašićev gol iz 7. oktobra 2011. godine, kada je bio strelac u remiju 2:2 protiv Engleske i poslao Crnu Goru u baraž za Evropsko prvenstvo, ocenivši da će „taj pogodak pamtiti svi kojima je crnogorska reprezentacija pri srcu“.

„Delibašić se nakon operacije vratio fudbalu i na leto postao sportski direktor Budućnosti, a za trenera je izabrao Mladena Milinkovića, srpskog stručnjaka kojem je u prvom mandatu na klupi Podgoričana bio pomoćnik. Nažalost, bolest se vratila, ali ovog puta pomoći nije bilo“, naveo je RTCG.

„Crnogorski fudbal je izgubio još jednog reprezentativca koji nikada neće biti zaboravljen, nakon Matije Šarkića. I još jednog rano, prerano… Zbogom, Deli“, naveo je RTCG.

(Beta)

