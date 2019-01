Ups, izvini: Serena zaboravila da nije prva teniserka sveta (video)

Serena Vilijams plasirala se u četvrtfinale Australijan opena pobedom protiv Simone Halep 6:1, 4:6, 6:4.

Prva teniserka sveta jedina je koja je u dosadašnjem delu turnira Sereni uzela set, a bila je blizu pobedi jer je na 3:3 u trećem setu propustila tri brejk lopte, da bi u sledećem gemu izgubila ključan servis.

This is even funnier with sound 🔊🔊🔊 😂😂😂 @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/RiDvVP5iJC

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 21, 2019