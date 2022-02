Urnebesna reakcija Đokovićevog prvog protivnika postala viralna (video)

Saznalo se ko će biti prvi protivnik najboljeg tenisera na svetu, Novaka Đokovića, koji će svoj prvi meč ove godine igrati u Dubajiu.

Lorenco Muzeti (19) je 57. igrač na ATP rang-listi i u ponedeljak će sa svetskim brojem 1 otvoriti ATP turnir u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2,7 miliona dolara.

Đoković je pet puta osvajao ovaj turnir, a poslednji trijumf mu je bio 2020. Sada mu je prva prepreka na putu do nove titule u Emiratima teniser koji je, uz Endija Mareja i Maleka Džazirija, dobio specijalnu pozivnicu od organizatora.

Hit je postao snimak sa izvlačenja žreba u Dubaiju, kada je Đokovićevo ime izašlo pored Muzetijevog prilikom izvlačenja parova prvog kola, dvoranom se prolomio gromoglasan uzdah i aplauz publike, što se konačno pokazuje ime najboljeg tenisera sveta na rasporedu turnira.

Samo nekoliko sekundi kasnije, kada su shvatili da je u sobi sa njima tinejdžer koji na neki način odlazi u istoriju, reakcije su postale još burnije.

Svi su gledali u Muzetija, a on se nasmejao i pokrio lice rukama.

Njega i Đokovića povezuju dve velike priče.

Muzeti je bio senzacija na Rolan Garosu prošle godine. Na prvom grend slemu u karijeri stigao je do osmine finala i tako postao tek šesti teniser od 2000. godine koji je debitovao na najvećim turnirima.

U četvrtom kolu je vodio 2:0 u setovima protiv Đokovića, ali je na kraju predao meč u petom setu.

Ovog leta Muzeti je imao važan fakultetski ispit, zbog čega je, kao i stroge mere protiv korone, umalo propustio Vimbldon. Spasio ga je Đoković koji ga je svojim privatnim avionom prevezao u London.

Watching the ATP Draw @DubaiDutyFree Tennis Championships: 19-year-old Lorenzo Musetti from Italy (ranked 57) will play Novak Djokovic (ranked 1st) in the first match on Monday. Musetti happens to be in the room during the draw #dubaidutyfreetennis pic.twitter.com/1PuRovsA7h

— Vauldi Carelse (@vauldicarelse) February 19, 2022