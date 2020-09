Urnebesna scena u Njujorku: Novak zadirkivao brata zbog NBA (video)

Najbolji teniser sveta se uprkos potpuno drugačijim uslovima na US Openu sjajno zabavlja.

Lepo raspoložen je išetao nakon duela sa Janom Lenardom Štrufom protiv kog je slavio sa 6:3, 6:3, 6:1 , a onda zastao nasred terena. Na ekranu se još jednom pojavila njegova porodica, a on ih je šaljivo pozdravio.

Nothing like celebratin' with the fam after a win 🥰@DjokerNole I #USOpen pic.twitter.com/vSnt91Ghni

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020