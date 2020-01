Urnebesno: Kirjos imitira Nadalovo izvlačenje gaća i nameštanje frizure (video)

Australijski teniser Nik Kirjos je nezadovoljan kaznom sudije imitirao prvog igrača sveta Rafaela Nadala.

Nik Kirjos je tokom meča sa Žilom Simonom zaradio kaznu za odugovlačenje za koju je smatrao da je preoštra, a on je odabrao nesvakidašnji način protesta.

On je sudiji odgovorio da je to uradio zbog nameštanja frizure i izvlačenja gaća iz šortsa, što je karakteristično za Rafaela Nadala, koji to radi prilikom svakog servisa, što je Kirjos i gestikulirao.

Publika je bila oduševljena ovim potezom Nika Kirjosa, a nedugo potom istu stvar je uradio i Žil Simon, pa je Kirjos prasnuo u smeh.

Kako je to sve izgledalo pogledajte na priloženim video zapisima.

(SN)