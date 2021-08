US Open oduševio montažom: Ovako izgleda Novakov put do besmrtnosti

US Open iz dana u dan objavljuje čitav niz fotografija i snimaka na kojima je u centru pažnje sasvim očekivano Novak Đoković. Jedan od njih privukao je posebnu pažnju.

Fotografija na kojoj se nalazi Novak okrenut leđima, tačnije kako korača ka peharu izazvala je veliki broj reakcija.

On the road to tennis immortality.

These men stand between Novak Djokovic and the calendar Grand Slam. pic.twitter.com/q2cF1KqKqW

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2021