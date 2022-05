Vajda otkrio razloge razlaza s Novakom Đokovićem

Slovački trener Marjan Vajda, dugogodišnji trener Novaka Đokovića, započeo je saradnju sa zemljakom Aleksom Molčanom, sa kojim će biti na Mastersu u Rimu naredne nedelje.

Kraj saradnje Novaka i Vajde podigao je mnogo prašine, ali Slovak tvrdi da su se rastali kao prijatelji.

„Rastali smo se prijateljski Novak i ja. Rekao sam Goranu (Ivaniševiću) da ćemo trenirati zajedno u Parizu. Nisam rekao Novaku za saradnju s Molčanom, ali jesam Goranu, tako da sigurno i Novak zna“, rekao je Vajda na konferenciji za medije u Bratislavi, a potom sve bliže objasnio:

„Bila je to kombinacija više razloga: dugo smo bili zajedno, a njegove odluke pokazivale su da želi da se usredsredi na grend slem turnire – zato on možda misli da nije idealno da ima toliko ljudi u timu. Želeo je da to smanji i da ima samo jednog trenera. Ne znam zasigurno, jer ga nikada nisam pitao, ali pretpostavljam analizirajući njegov raspored turnira, da je želeo da smanji tim, i odabrao je Gorana Ivaniševića. Nije imalo smisla da ga treniram jedino na slemovima, treneru je potreban dugoročni plan“.

Prokomentarisao je i Novakove mečeve ove sezone.

„Nije bio u dobroj formi zbog svega što se dešavalo na startu sezone. Nema dovoljno mečeva, zato sada gleda da igra gde god može. Polako postaje onaj stari, mada nije bilo baš najbolje u finalu u Beogradu. Možda se bude malo mučio u Madridu i Rimu, ali mislim da će biti spreman za Rolan Garos“, zaključio je Vajda.

Podsećamo, Vajda je sa Đokovićem radio od 2006. godine do 2017, nakon čega je usledila jednogodišnja pauza pre nego što je 2018. ponovo stao uz Đokovića.

Što se Molčana tiče, on je trenutno 47. na svetu, prošle godine je igrao finale u Beogradu, a ove sezone ima skor 10-7.

