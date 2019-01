Vajda otkriva Novakovu tajnu želju (foto)

Novak Đoković ima želju da u narednom periodu osvoji kalendarski Gren slem i obori rekord Rodžera Federera po broju najvećih titula, otkrio je njegov trener Marjan Vajda.

Srpski teniser je sezonu počeo turnirom u Dohi, gde je stigao do polufinala. Naredni izazov biće mu Australijan Open.

Roger #Federer has declared that world No 1 Novak #Djokovic is the man to beat @AustralianOpen 🎾✍👉👉👉 https://t.co/AfV1JnDIBR #AusOpen pic.twitter.com/mwMOQxeBjp

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) January 6, 2019