„Vajda u Majamiju = Novak favorit“ (foto, video)

Bivši britanski teniser Greg Rusedski smatra da je Novak Đoković glavni favorit za osvajanje Mastersa u Majamiju, pošto je njegova igra znatno bolja kad je na turniru prisutan Marjan Vajda.

Đoković iza sebe nema dobar turnir u Indijan Velsu, koji je završio ispadanjem u trećem kolu od Filipa Kolšrajbera.

Na Floridi će sve biti lakše po Srbina, pošto će biti u neposrednom kontaktu sa glavnim trenerom, smatra Rusedski.

„Novak je opet u fokusu. Biće drugačiji nego u Indijan Velsu. Marjan Vajda vratio, biće tu od starta turnira, tako da će Đoković biti taj kojeg treba dobiti. Naravno, ima tu i drugih kandidata za trofej, Dominik Tim će imati dobru nedelju zato što je teren sporiji, ali kao što rekoh Đoković je favorit za titulu“, istakao je nekadašnji četvrti reked sveta.

(Bojan Marinković, Sportklub, N1)