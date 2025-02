Van Dajk: Fudbaler Evertona je želeo da provocira navijače Liverpula

Kapiten Liverpula Virdžil van Dajk optužio je fudbalera Evertona Abdulaja Dukurea da je želeo da provocira protivničke navijače posle izjednačujućeg gola u Mersisajd derbiju.

Everton i Liverpul odigrali su sinoć na Gudisonu nerešeno 2:2, nakon što je igrač Evertona Džejms Tarkovski izjednačio u osmom minutu nadoknade vremena.

Dukure je posle izjednačenja proslavio gol pred navijačima Liverpula, što je naljutilo Kertisa Džonsa iz Liverpula pa ga je gurnuo, posle čega su se i ostali igrači priključili.

Dukure i Džons su dobili po drugi žuti karton i isključeni su, a sudija Majkl Oliver je zbog prigovora isključio trenera Liverpula Arnea Slota i njegovog pomoćnika Sipkea Hulhofa.

„Videli smo kako su proslavili gol, imaju pravo na to. Mislim da je Abdulaj Dukure želeo da provocira naše navijače, mislim da sam to video, a Kertis Džons nije mislio da je to u redu. A onda znate šta se dešava posle malog koškanja“, rekao je Van Dajk za TNT, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kapiten Liverpula nezadovoljan je suđenjem.

„Ne mislim da je sudija kontrolisao utakmicu. Obe ekipe su morale da se nose s tim. Ovo je bilo njihovo finale Kupa. Mislim da je sudija imao mnogo uticaja na utakmicu, u smislu da su neki dueli svirani kao prekršaji, a slični nisu“, naveo je Van Dajk.

Liverpul je prvi na tabeli sa 57 bodova, sedam više od drugoplasiranog Arsenala, a Everton je neporažen u poslednje četiri utakmice u Premijer ligi i zauzima 15. mesto sa 27 bodova.

(Beta)

