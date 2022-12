Van Gal: Mislim da imamo šansu da osvojimo SP u Kataru

DOHA – Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Luj van Gal, izjavio je danas da njegov tim može da osvoji Svetsko prvenstvo u Kataru, prenose britanski mediji.

Holandija će sutra od 20 sati igrati protiv Argentine u četvrtfinalu Mundijala. On je uoči meča sa Argentinom odgovarao na pitanja novinara.

„Lionel Mesi je najopasniji kreativni igrač, u stanju je da stvara šanse i sam ih realizuje. Ipak, kada izgube loptu, njega nema mnogo u igri, što nam daje šansu“, tvrdi Van Gal.

On je ponovio da Holandija ima velike šanse da eliminiše Argentinu.

„Mislim da tu imamo veliku šansu. Ostala su još tri meča, potencijalno. O ovome pričam već godinu dana, da možemo da budemo svetski šampioni“, istakao je selektor Holandije.

On je prokomentarisao ranije izjave Anhela di Marije, koji je rekao da je Van Gal najgori trener sa kojim je radio.

„Di Marija je vrlo dobar igrač, koji je tada imao probleme u privatnom životu. Bio je opljačkan, što je uticalo na njegovu formu te sezone. On je jedan od igrača koji su me prozvali najgorim trenerom. Žao mi je zbog toga, mislim da je to tužno, ali trener nekada mora da donese teške odluke“, zaključio je Van Gal.

(Tanjug)

