Vasić: Košarka mi je vratila više nego što sam očekivala

ĐIRONA – Najbolja košarkašica Srbije Sonja Vasić izjavila je da je odluku o kraju karijere pripremala dugo, kao i da nema za čim da žali jer joj je košarka vratila mnogo više nego što je očekivala.

Igračica španske Đirone krajem marta objavila je da će posle Olimpijskih igra u Tokiju okačiti patike o klin posle 17 godina igračke karijere.

„To je nešto što sam duže vreme pripremala i nije mi bilo toliko teško da donesem odluku. Odavno sam znala da će mi Olimpijske igre biti poslednje takmičenje sa reprezentacijom, a posle svega sa koronom i odlaganjem takmičenja, mislim da je to samo dodatno pripremilo teren da znam da je to-to. Ima mnogo faktora koji su uticali, ali sam mirne glave odlučila i sigurna sam u svoju odluku. Sve što je lepo, kad-tad se završi. Morao je i ovo“, rekla je Vasić Tanjugu.

Iako je na neki način bilo očekivano da će takav rasplet uslediti i sama Sonja svesna je koliko je to bilo iznenađenje za njoj bliske ljude i javnosti.

„Smatrala sam da je vreme da mesto koje zauzimam u reprezentaciji prepustim nekim mlađima. Mislila sam da ću i na ovom EP, a zatim i SP, da dozvolim nekom drugom da zauzme moje mesto. Korona je to odložila i promenila moje planove“.

Vasić je karijeru počela 2005. godine u Crvenoj zvezdi, nosila je dres Barselone, Burža, Spartaka Moskve, okušala se i u ženskoj NBA ligi gde je igrala za Čikago Skaj i Finiks Merkuri.

Branila je boje Praga i Dinamo Kurska, a klupsku karijeru krilni centar završiće u španskoj Đjironi.

„Dečiji san mi je bio da završim karijeru u Zvezdi, gde sam i počela. Sada to već više nije izvodljivo i samo iz tog aspekta mi je promenilo planove. Što se reprezentacije tiče, znala sam da ću u Tokiju zatvoriti ciklus i napraviti kraj priče koju je generacija počela u Budimpešti“, ističe Vasić.

Nakon što je objavila vest o povlačenju, reakcije su stizale od saigračica, klubova, Evrolige…

„Bilo je mnogo divnih poruka zbog kojih sam postala svesna da sve što sam uradila ima veći smisao. Nekako sam zadovoljnija, ne u smislu rezultata, medalja, individualnih priznanja, već tim putem koji sam utabala za sve naše druge igračice. Najviše mi je značilo da se one prepozanju u tome, da kad ja nešto mogu, mogu i one“.

Ipak jedna je bila posebna za 32-godišnju košarkašicu.

„Najviše me iznenadila reakcija mog muža (veslač Miloš Vasić), koji je sve ovo malo teže prihvatio nego ja, iako smo očekivano odluku donosili zajedno sa nekim planovima za porodicu u budućnosti. Moram da priznam da je imao emotivniju reakciju nego ja. Ipak sam se ja dugo vremena psihički pripremala na ovu odluku, dok su ljudi meni bliski doživeli kao da se to ođedanput preseklo“.

Četrnaest sezona, 12 uzastopnih finalnih turnira, tri titule šampiona u Evroligi, evropsko zlato i bronza, olimpijska bronza stoje uz ime Sonje Vasić, a tokom uspešne karijere borila se i sa povredama kolena.

„Povrede su me napravile igračem i osobom kakva sada jesam. Shvatila sam da nije sve med i mleko, da nekada moraš da ideš preko trnja da bi stigao do zvezda. Svi ti moji loši i teški trenuci doveli su do toga da izrastem u pravom smislu i kao čovek i kao igrač. Prva povreda je bila prekretnica, gde sam promenila čip u glavi. Od tog trenutka sam bila svesna da sam spremna da žrtvujem veliki deo svog života da bih uspela“, ističe Vasić i dodaje da verovatno ništa ne bi promenila.

„Tu sam gde sam zato što mi se sve to desilo. Bilo je mnogo trenutka kada sam pomislila „Eh Sonja, da si malo drugačije nešto radila…“ Ispalo je da sam zbog svog stila igre, borbenosti i požrtvovanosti ekipi, često išla glavom kroz zid i možda nisam najpametnije delovala. Košarka mi je vratila mnogo više nego što sam očekivala i sanjala. Nemam pravo ni za čim da žalim, jer mi je košarka dala neke od najlepših momenata u životu koje ću zauvek da pamtim“.

Do zvaničnog kraja ima još da se igre, pre Olimpijskih igara tu je i Evropsko prevenstvo u Španiji i Francuskoj u junu, a Vasić je upitana šta posle aktivnog bavljena košarkom.

„Za sada ne vidim sebe na nekom ozbilnjim nivou. Volim da radim sa decom i možda bi mi taj nivo rada odgovarao. Nešto ozbilnije od toga zasad nemam u poslovnom planu, verovatno što sam čitav život igrala u velikim klubovima koji su na visokom nivou i gde je pritisak veliki. Želja mi je da neki prvi period bude opušten i bez planova. Kada to prođe, onda ću razmišljam šta dalje“, zaključila je Vasić.

(Tanjug)

