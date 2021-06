Vasić: Nemam pritistak, bitno da se borimo

BEOGRAD – Najbolja košarkašica Srbije Sonja Vasić izjavila je da poslednja dva takmičenja u nacionalnom dresu dočekuje bez pristisaka i bez drugačije emocije u odnosu na neka prethodna.

Vasić je još u martu najavila kraj karijere, a Evrobasekt u Španiji i Francuskoj, koji počinje 17. juna i Olimpijske igre u Tokiju, biće njena poslednja takmičenja na kojima će nositi dres reprezentacije.

„Ne nabijam sebi pritisak s obzirom na moju odluku. Bitno je da sam u tim poslednjim utakmica okružena na neki način najdražim ljudima, sa kojima sam postizala velike uspehe. Bitno je da radimo naše, da se borimo, pa ćemo da vidimo kako će da bude. Nemam nikakav pristisak, nemam nikakvu drugačiju emociju nego što je bilo ranijih godina. Valjda to tako ide kada si siguran i miran sa svojom odlukom. Videćemo kada sve prođe da li će biti tako“, rekla je Vasić za Tanjug.

Nakon poslednje sezone u dresu španske Điorne, priključila se pripremama nacionalne selekcije koju očekuje pakleno leto.

„Izdržala sam sve. Selektorkin i moj dogovor je bio da od nas najstarijih prva dođem. Prošla sam taj glavni deo priprema, stručni štab je mogao da me od početka prati i kontroliše. Izdržala sam sve i možda i bolje nego što samo očekivali. Kada krenu utakmice, to će biti pravi testovi i nadam se da će sve biti kako treba“.

Izabranice Marine Maljković ovog leta u mesec dana braniće dve medalje – evropsku i olimpijsku bronzu, a očekivanja javnosti su kao i uvek da se ti uspesi ponove.

„Dok ne krenemo u sve to, dok ne dođemo u te situacije, ne možemo da znamo i šta nas očekuje, baš zbog toga što je specifično. Spremaš se za EP, a sve vreme su ti Olimpijske igre u glavi. Specifična je situacija, biće teško, konkurencija je nikad jača. Mi branimo medalje i svi su dodatno motivisani protiv nas. Mislim da same sebi najveći pritisak stvorimo, jer niko ne može da ima veće očekivanja od nas samih. Verujem da je sve moguće kada smo mi zdrave i kada se borimo. Ne znam kako će to na kraju da bude, ali znam da nikad nismo otišle na neko takmičenje, a da od sebe nismo očekivale da uradimo nešto dobro“, rekla je Vasić.

Srbija će na EP igrati u grupi sa Italijom, Crnom Gorom i Grčkom, a Vasić zna šta će biti najveća prednost srpskog tima.

„Pokazale smo da smo ekipa sa velikom rotacijom, da igramo sa 12 igrača i da više ne zavisimo od jedne ili dve igračice. Ako sve mi imamo u glavi da je ključ da igramo zajedno, da je svako bitan šraf u ekipi, mislim da ćemo i doći do uspeha“, zaključila je Vasić.

(Tanjug)

