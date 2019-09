Vaterpolisti Radničkog spremni za Evropu

KRAGUJEVAC – Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca sutra kreću put Egera, gde će imati debitantski nastup u evropskim takmicenjima, u okviru prve runde kvalifikacija za Kup Evrope.

Direktor Radničkog Jugoslav Vasović rekao je da ekipa ima iste ciljeve kao i prethodnih godina, a ove želi da što duže ostane u evropskim takmičenjima.

„Ovo je početak sezone u kojoj nas čeka veoma gust raspored, sve do početka decembra. U tom periodu imaćemo samo jedan slobodan vikend, ali dobro smo se spremali za to. Ciljevi su isti kao i prošle godine, uz dodatak da igramo i Evropu i bez obzira na to što smo debitanti, cilj nam je da tu što duže ostanemo i doguramo što dalje“, rekao je Vasović.

Ekipa iz Kragujevca nema ni nimalo lak zadatak, jer se nalazi u najtežoj grupi, u kojoj je veliki favorit je domaći Eger, dugogodišnji ucesnik Lige šampiona i jedan od najboljih mađarskih klubova.

Prema najavama Kragujevčana, za drugo mesto koje vodi u narednu rundu, vodiće se ravnopravna bitka sa Solarisom iz Šibenika i ruskim Šturmom.

Kapiten Nikola Tomašević istakao je da se ekipa sremila za utakmice koje joj sleduju.

„Spremali smo se dobro za ove prve utakmice. Bili smo u Atini na sedmodnevnim pripremama sa Vuljagmenijem, posle nam je došao i Partizan. Sigurno da je najkvalitetniji tim Eger i njemu dajem najveću prednost, dok su ostale ekipe sličnog kvaliteta kao mi. Solaris poznajemo iz regionalne lige, dok je Šturm mala nepoznanica. Daćemo sve od sebe da obezbedimo prolaz u drugu rundu takmicenja“, rekao je Tomašević.

Kragujevčani su zadržali kostur iz prošle sezone, sačinjen uglavnom od mladih igrača iz sopstvenog pogona.

Pojačani su i sa nekoliko tek nešto iskusnijih vaterpolista, a golman Lazar Dobožanov ističe da ekipa ima razloga za optimizam.

„Ekipa je dosta promenjena u odnosu na prošlu godinu, tako da ce nam ovo ujedno biti i dobra provera za narednu sezonu. Imali smo kvalitetne pripreme i dosta sparing utakmica, pa mislim da smo se dobro spremili. Znamo šta nas ocekuje, tako da idemo sa visokim ciljevima na ovo takmičenje i optimistično ulazimo u sezonu“, rekao je Dobožanov.

Radnički prvu rudnu kvalifikacija za Kup Evrope kreće od Šurma (13. septembar), onda sledi duel sa Soalrisom dan kasnije, dok će u nedelju igrati protiv Egera.

(Tanjug)