Vaterpolisti Srbije olimpijski šampioni

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je danas zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, nakon što je u finalu pobedila Hrvatsku sa 13:11 (5:2, 3:3, 3:3, 2:3).

Najefikasniji kod Srbije bio je Miloš Ćuk sa tri gola, po dva gola su postigli Nikola Dedović i Nikola Jakšić, a po jednom su se u listu strelaca upisali Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nemanja Ubović i Viktor Rašović.

Najefikasniji kod Hrvatske bio je Jerko Marinić Kragić sa tri gola.

Srbija je bolje ušla u meč i nakon pogotka Jakšića Srbija je stigla do dva gola prednosti 4:2, a nakon novog gola Jakšića i do plus tri u završnici prve četvrtine.

Posle tri minuta igre u drugoj deonici, Srbija je golom Strahinje Rašovića povela sa 7:3. Golovima Fatovića i Marinića Kragića Hrvatska je smanjila prednost Srbije, ali je nalet Hrvatske zaustavio golom Nikola Dedović.

Srbija je posle dve četvrtine vodila sa 8:5.

Golom Viktora Rašovića iz daljine Srbija je ponovo stigla do maksimalnih plus četiri (9:5). U poslednju četvrtinu Srbija je ušla sa tri gola prednosti 11:8.

Hrvatska se približila na minus dva, ali Dedović golo tri minuta pre kraja doneo plus tri za Srbiju (12:9). Srbija je odličnom igrom u odbranu sačuvala prednost do kraja i odbranila olimpijsko zlato.

Ovo je treća uzastopna zlatna medalja za Srbiju na Olimpijskim igrama, nakon Rija 2016. i Tokija 2021.

(Beta)

