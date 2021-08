Švajcarac veruje u Novaka: Može da osvoji i US open

Švajcarski teniser Sten Vavrinka govorio je o pohodu Novaka Đokovića na istoriju i najavio to da će Srbin osvojiti US open. Đoković je već osvojio sva tri Grend slema u sezoni, pa mu je ostao još samo US open, koji je na programu od 30. avgusta.

Srpski teniser se za njujorški GS sprema posle izuzetno loših Olimpijskih igara, ujedno se oporavlja od povreda, ali Švajcarac veruje u njega.

„Imam osećaj da će osvojiti zbog načina na koji igra, kako zatvara mečeve i zbog toga što uvek pronađe rešenje da pobedi. Uvek imam osećaj da je on taj koji pobeđuje“, rekao je Vavrinka.

Vavrinka je osvojio tri Grend slem titule u karijeri, od čega dve posle pobeda protiv Novaka u finalima.

„Ne očekujete da jedan igrač bude spreman da osvoji sva četiri Slema u godini, ali ono što su nam Novak, Rodžer i Rafa prikazali u ovih 15 godina je neverovatno. Oni su ti koji pomeraju granice nivoa tenisa koji pružaju“, dodao je Sten.

Nekada treći teniser planete ističe da je Novakov nivo u poslednje vreme iznad bilo kog drugog.

„Novak je otišao i iznad toga u poslednjih nekoliko godina, njegov nivo igre je prosto neverovatan“, zaključio je 36-godišnjak iz Lozane.

(Sputnjik)

