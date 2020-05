Vazura: Dobra odluka, jer fudbal se igra zbog navijača

BEOGRAD – Generalni direktor FK Partizan Miloš Važura izajvio je da će klubu veoma značiti to što će od 1. juna biti dozvoljeno prisustvo naviajča na utakmicama.

Krizni štab je odlučio da se dozvole javni skupovi sa najviše 1.000 ucesnika, pa će tako od 1. juna biti ozvoljeno okupljanje publike na sportskim dogadajima na otvorenom.

„Još uvek ništa zvanično nismo dobili, ali ukoliko se to dozvoli naravno da će veoma značiti klubu. Fudbal nije isti sa i bez navijača. Imamo priliku da gledamo nemačku Bundesligu koja se igra bez navijača i vidi se da nešto fali. Sigruno da će značiti velika podrška sa tribina, vidim da će biti neka posebna pravila. To je dobra stvar, jer fudbal se igra zbog navijača. Bez publike to nije to“, rekao je Vazura Tanjugu.

Broj navijača biće ograničen, a očekuju se i dodatne bezbednosne mere poput poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra.

“ Nadam se da će sve biti sporvedeno u delo i da će sve biti bezbedno. Mi čekamo upustvo od Fudbalskog saveza i ljudi koji su za to zaduženi. Koliko sam pročitao, mora da bude poštovana udaljenost, a to će iziskivati određenu organizaciju. Podržavamo to i čim doktori to kažu znači da je dobra odluka“, zaključio je Vazura.

(Tanjug)

