Vazura: Jedan igrač interesantan Partizanu, nismo u mogućnosti da obaramo rekorde

BEOGRAD – Generalni direktor Partizana Miloš Vazura priznao je danas da je jedan fudbaler interesantan klubu iz Humske, ali je dodao da „crno-beli“ nisu u mogućnosti da obaraju rekorde.

Partizan je danas obavio prozivku i zvaničan početak priprema za nastavak sezone.

Vazura je podsetio da je prelazni rok počeo krajem prvog dela sezone.

„Trener (Gordan Petrić) je dao komentar da neće biti mnogo dolazaka, ali da ćemo dovesti igrača koji će pomoći ekipi. Svesni ste da takav igrač košta. Do sada smo pogađali sve strance, tj. sportski sektor. Nadam se da će tako biti i ovog puta“, rekao je Vazura.

On je istakao da je jedan igrač zanimljiv stručnom štabu Partizana.

„Biće i razgovora sa igračima koji bi u junu postali slobodni trenutno pričamo o jednom igraču koji će biti interesantan Partizanu. Trenutno su svi na odmorima, ali od petog januara će postati ozbiljnije. Ne odlučujemo samo mi, moramo i sa klubom da se dogovorimo. Kada trener traži igrača, on sigurno nije slobodan i košta ozbiljno, ali spremni smo da uložimo i da se borimo za LŠ. Ne može da padne rekord Sejduba Sume, to je bez bonusa 1.700.000, i nije to taj igrač koji se spominje. Nismo u mogućnosti da obaramo rekorde, ali ako se pojavi takav igrač, morali bismo da pregovaramo o što dužem plaćanju na rate, kao što je bilo za Umara Sadika. Rikardo Gomeš je dobio srpski pasoš, pa kao i Bibars Natho, nećemo imati problema sa strancima“, rekao je Vazura.

On je naveo da nema ponuda za odlazak igrača, već samo razgovora.

„Ko god da priča da ima ponude nije istina. Ne samo kod nas, nego u evropskom fudbalu. Idu praznici, bio je katolički Božić, nema ponuda, samo razgovora. Ali neće biti mnogo odlazaka iz Partizana, kostur tima neće otići i neće biti promena. Možda odu igrači na koje trener ne računa i koji nam ne bi stvarali troškove plata“, dodao je generalni direktor Partizana.

Vazura je podsetio da je Partizan prošle godine dosta uložio u svoj stadion.

„Kapije su obezbeđene, kamere, uložili smo zbog UEFA. Posle 20 godina smo uložili u drenaže terena, u toalete svlačionica. Itekako smo uložili, i u blatušu, jer ona više nije blatuša kao što je nazvana. To su milionska ulaganja. Ne možemo ođednom da uložimo, ali radimo na tome, kao i na projektu novih reflektora“, naveo je Vazura.

On se osvrnuo i na odnos fudbalskog kluba i Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

„Njihovo je pravo da kritikuju i hvale. Mi iz fudbalskog kluba imamo isti stav i on će ostati, a oni neka rade šta hoće i to je to. Oni opominju, ali mi ćemo imati Skupštinu u petak, biće koktel i mi funkcionišemo normalno. Slučaj na sudu će biti gotov krajem januara i kakva god da bude odluka mi ćemo je ispoštovati“, zaključio je Vazura.

(Tanjug)

