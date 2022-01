Velike reči Nika Kirjosa: „Ljudi šta to radite? Novak nam je pomogao!“

Na stranu Novaka stali su mnogi, a verovatno niko nije očekivao da će se za njega toliko zalagati Nik Kirjos. Australijski teniser koji je godinama kritikovao našeg asa sada je jedan od najglasnijih u tome da ga treba pustiti na slobodu.

On se ponovo oglasio pred svoj prvi meč na turniru u Sidneju, istakavši svoje mišljenje o čitavom slučaju.

– Sve što hoću da kažem je da, ako mu već dozvole da igra na Australijan openu, ne želim da se sastanem sa njim. Mislim da će biti iznerviran i veoma fokusiran da igra dobro i da pokaže to svima. Ne želim da naletim na takvog Novaka – rekao je Kirjos.

Misli da će mu to uliti dodatnu motivaciju za istorijski 21. Grend slem koji svi dugo čekamo.

– Ovo je samo dodatno gorivo za njega. Po mom mišljenju, znam kakav je dobar takmičar. Ne postajete veliki šampion ukoliko ne preskočite prepreke kakva je ova. Mislim da je proveo izazovnih nekoliko dan a u sobi. Sve što kažem je da će biti opasno ako bude na terenu preko puta vas na Australijan openu – dodao je Australijanac.

Ostavlja mogućnost da se susretne sa Novakom za neki drugi put, ne sada.

– Ne želim da igram sa njim sada, to je sigurno. Neka neko drugi bude spojen na žrebu. Ja sam Nik Kirjos, brate, samo sam teniser. Nije moje da komentarišem toliko ovo – podvukao je australijski teniser, ali je ipak potom komentarisao Novakovu situaciju.

– Ako stavite to na ovaj način, mislim da su mediji odradili loš posao. Ako neko ima mišljenje, vi ste ili za ili ste protiv. Očigledno je sve ovo jedna velika zbrka i mislim da nismo otišli na pravi put. Sve je ovo previše, nadam se da će se rešiti što je pre moguće.

Tvrdi Kirjos da ipak želi da vidi Novaka na Australijan openu, za dobrobit sporta.

– Zbog tenisa i sporta, potreban nam je ovde. To je prosto. On je jedan od najuticajnijih u našem sportu ikada. Ako mu bude dozvoljeno da igra, mislim da će to biti dobro za tenis sa svom ovom pažnjom. Samo želim da se završi, saosećam se sa njim trenutno. Nije humano, zar ne? Šta se ovo dešava? – rekao je Kirjos.

Smatra da bi situacija bila drugačija da je preko puta bila neka druga osoba.

– Da je tu neki običan čovek, ne bi morali da se bavimo toliko time u medijima. Njegov život je težak i bez svega ovoga, znam kako je to. Nadam se da će sve uspeti da se razreši uskoro.

Nasmejao se na konstataciju novinara da sa Đokovićem „ne progovara“ već neko vreme.

– Ne znam da li ne govorimo ili ne. Ali to je smešna stvar vezana za nas dvojicu. Mi smo bili prijatelji, vežbali smo na turnirima zajedno, a onda su nas mediji „zavadili“. Sve su to preuveličali i napravili stvar 30 puta gorom. Znam da je on bio jedan od retkih koji mi je prišao kada sam bio mlađi i rekao mi da je uvek tu da mi pomogne. Vežbali smo zajedno u Rimu, zaboravio sam patike tada i igrao sam u „Er Forsu“ i dobio sam set. Tokom požara prošle godine bio je tu da pomogne zemlji, brzo to zaboravljamo. Nije morao da uradi to, mnogi i ne bi, jer su sebični, kao što je većina sportista. Ne zaboravite ovo – rekao je Kirjos.

Kaže da ne želi da se složi sa većinom, jer jednostavno oseća da sve što se dešava nije normalno.

– Mogu da koristim ovo za svoj publicitet i da se složim sa većinom da Novak nije dobar lik. Ali mislim da to nije pravi način. Koristim ovu priliku da kažem da moramo da se ophodimo bolje.

Još jedan Australijanac, koji je takođe poznat po kontroverznom ponašanju, Bernard Tomić stao je na Novakovu stranu i pružio mu podršku, prenose sportski mediji.

– On je moj prijatelj, koji me je podržavao toliko godina. Želim da se situacija drugačije razreši. Razumem da su pravila takva i da niko nije iznad njih, shvatam i vladu. Ali nadam se da će sve ovo da se završi brzo. On je prvi. Sramota je da prvi teniser sveta ne zaigra na Australijan openu – dodao je Tomić.

