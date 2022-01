„Veliki je, ali biće sjajan turnir i bez njega“ – Nadal još jednom otkrio pravo lice

Rafael Nadal, španski teniser, dao je intervju američkom novinaru Benu Rotenbergu koji vodi specijalnu kampanju protiv Novaka Đokovića i na sve načine pokušava da ga diskredituje. Otkrio je da je Srbin veliki teniser, ali da nije veći od Australijan opena i da će turnir biti sjajan čak i bez njega.

Činilo se da su prijatelji, da su kolege koje se međusobno uvažavaju i podržavaju jedan drugog, ali posle ovoga više ništa neće biti isto.

Rafael Nadal koji je uz Rodžera Federera najveći rival Novaka Đokovića, po treći put se oglasio o situaciji i torturi koju u Melburnu proživljava svetski broj jedan, i ponovo je propustio priliku da podrži prijatelja u nevolji i da pokaže da je čovek.

„Bik sa Majorke“ prvo je šokirao izjavom da mu sa sportske strane ne bi bilo drago da se prvi reket sveta nađe na Australijan openu koji je osvajao rekordnih devet puta, ali da poštuje i veruje u pravdu.

Sada, nakon što je Đokoviću po drugi put odbijena viza, američki novinar Ben Rotenberg uradio je intervju sa Rafaelom samo dva dana pred početak prvog Grend slema u sezoni, Nadal je ponovo pokazao da mu nije nije žao torture i mrcvarenja koje proživljava njegov navodni prijatelj Novak Đoković.

Asked Nadal about #AusOpen with or without Djokovic, and he had a very forceful response. pic.twitter.com/JpAMs6LsMG

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 15, 2022