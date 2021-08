Veliki skandal na OI: Preplašena sportistkinja traži azil, tvrdi da na silu žele da je odvedu

Beloruska atletičarka Kristina Timanovska, koja je odbila da se ukrca na let za Belorusiju i izjavila da je njen tim protiv njene volje odveo na aerodrom, nalazi se „na sigurnom“, u Tokiju, saopštio je danas Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93

— Reuters (@Reuters) August 1, 2021