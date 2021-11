Veliko srce: Devojčica u suzama utrčala na teren, pogledajte Ronaldovu reakciju

Kristijano Ronaldo bio je revoltiran zbog remija protiv Irske bez golova, ali mu je osmeh vratila jedna devojčica.

Ona je utrčala na teren u želji da upozna svog idola, a kako obično biva u ovim situacijama, obezbeđenje je ekspresno reagovalo.

Ipak, Ronaldo se potrudio da joj omogući pozdrav uz poklon kakav je samo sanjala.

U njenim rukama završio je dres jednog od najboljih fudbalera svih vremena, pre nego što je morala da napusti teren, što je učinila sa suzama radosnicama u očima.

This little girl invaded the pitch at the end of the #IREVPOR game. She was chased and caught by stewards. #Ronaldo gave her his Jersey and she was embraced by her dad as she was escorted from the pitch. She now has this memory for life. What a class act @Cristiano is.#IRLPOR pic.twitter.com/JIPinYpIlo

— Versey (@VerseyMusic) November 11, 2021