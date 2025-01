Vembanjama želi da igra za reprezentaciju Francuske na EP 2025. godine

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama želi da igra za reprezentaciju svoje zemlje na Evropskom prvenstvu 2025. godine, potvrdio je predsednik Košarkaškog saveza Francuske Žan-Pjer Hunkler.

„Dobra sreća koju imamo se ogleda u tome što je on mlad momak sa sjajnim mentalitetom, kome je stalo do francuske košarke i njenog razvoja. Svaki put kad je Boris Dijao sa njim, oni pričaju samo o jednoj stvari, reprezentaciji Francuske. Imao sam petominutni razgovor sa Viktorom ove nedelje pošto je bio veoma zauzet i on me je uverio da će biti tu za Evropsko prvenstvo 2025. godine, ako ne bude imao neke fizičke probleme“, naveo je Hunkler za Le Progres, a danas preneo portal Jurohups (Eurohoops).

Vembanjama (21) je odigrao dve utakmice Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) u Parizu prošle nedelje, u kojima je njegov San Antonio igrao protiv Indijane.

On je sa reprezentacijom Francuske osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojim je bio izabran u idealan tim turnira.

Francuski centar u NBA ligi ove sezone u proseku beleži 24,5 poena, 10,8 skokova, 3,7 asistencija, 3,9 blokada i 1,1 ukradenu loptu.

(Beta)

