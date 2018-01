Venger: Sančes najverovatnije odlazi u Mančester junajted

Trener fudbalera Arsenala Arsen Venger rekao je danas da će Aleksis Sančes najverovatnije napustiti klub i preći u Mančester junajted i dodao da je moguće i da je Pjer-Emerik Obamejang blizu dolaska u londonsku ekipu.

„Situacija oko Sančesa vam je svima veoma dobro poznata iz medija. Tako da ja ne moram mnogo da pričam o tome. Do transfera može da dodje, ali i ne mora. Ukoliko ne dodje do transfera, on će igrati u subotu protiv Kristal Palasa. U ovom poslu sam 30 godina i mogu da kažem da će najverovatnije doći njegovog transfera, ali svakog minuta transfer može i da propadne. Ništa nije 100 odsto sigurno“, rekao je Venger, a preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Poslednjih dana dosta se spekulisalo oko transfera Sančesa u Junajted, a kao deo dogovora spominjao se i prelazak Henrih Mihtarijana u drugom smeru. On je navodno i stopirao transfer.

„Moguće je da Mihtarijan dodje, jer ja volim tog igrača. Moj tim je mnogo puta igrao protiv njega dok je bio u Borusiji Dortmund i znam da on izuzetno ceni našu igru. Njegova plata ovde ne bi bila problem“, rekao je Venger.

On je dodao da nema zamerke na Sančesovo ponašanje i dodao da je Čileanac prethodnih dana bio u potpunosti posvećen treninzima.

„On ima 29 godina i sledeći ugovor je za njega jako bitan“, dodao je trener Arsenala.

Novinare je zanimalo da li su tačne i spekulacije oko dolaska Obamejanga u Arsenal.

„Nemam šta da kažem… O tim stvarima je bolje ne pričati, jer su bolje kada su tajne i kada ih ne kometarišete pre nego što ozvaničite“, kazao je Venger.

On se izuzetno zahvalio svom doskorašnjem igraču Teu Volkotu koje prešao u Everton i dodao da Mesut Ozil neće napustiti klub tokom zimskog prelaznog roka.

Venger je rekao da Arsenal finansijski ne može da se bori sa Mančester junajtedom i Mančester sitijem, ali da je uveren da može na terenu.

On je dodao da podržava uvodjenje VAR tehnologije u fudbal.

(Beta)