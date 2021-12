Verstapen: Hamilton i ja smo se ove sezone ponekad mrzeli

Novi svetski šampion Formule 1 vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da su se on i njegov rival Luis Hamilton ove sezone „ponekad mrzeli“, ali da je medjusobno poštovanje i dalje na visokom nivou.

Verstapen je prošle nedelje osvojio prvu titulu šampiona Formule 1, pošto je u poslednjem krugu kontroverzne poslednje trke u sezoni u Abu Dabiju pretekao Hamiltona.

Hamilton je posle trke čestitao rivalu.

„Pogledali smo se u oči. Ne kažete mnogo, ali mnogo toga povezujete i poštujete borbu. Ponekad smo se mrzeli, ali to je u redu. To je takmičarski duh obojice. On je neverovatan vozač“, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen je razgovarao sa medijima po povratku u sedište Red Bula, prvi put otkako je osvojio titulu.

On je priznao da je imao sreće u poslednjoj trci.

„Pobedili smo na stazi. Ljudi su rekli da je to pobeda na sreću. Apsolutno. Takodje, tokom sezone i nismo imali sreće, inače bi šampionat bio rešen mnogo ranije, sa dominacijom Mercedesa u završnici sezone. Ponekad je lepo da imate malo sreće u životu“, naveo je holandski vozač.

On je tokom sezone dobijao kritike da je agresivan, a zbog takve vožnje je u nekoliko navrata kažnjavan zbog incidenata sa Hamiltonom.

Verstapen je rekao da ne očekuje da će promeniti način trkanja točak uz točak, čak iako rukovodstvo Formule 1 ostane pri stavu da mu nije dozvoljeno da natera vozače da izlete sa staze u pokušajima da se napada ili brani.

„Verovatno ne… Imam veoma dobar odnos sa njima. Kada sam kod stjuarta, nije da ih ne volim. Odem kod njih, razgovaramo i onda odluka nije u moju korist. Nije da ih ne volim ili slično, samo se ne slažem sa njihovim odlukama. Onda pomislim: ‘Ja se tako trkam i ja mislim da je to fer, ali ne slažem se sa odredjenom odlukom'“, naveo je.

Verstapen je rekao i da ima razumevanja za direktora trka Majkla Masija, koji je dobio žestoke kritike zbog upravljanja trkama i niza nedoslednih odluka koje je doneo ove sezone.

„On ima zaista težak posao. Ljudi kažu da mu je možda potrebna pomoć. Pošteno, svima je potrebna. Meni je potrebna pomoć. Majkl je fin momak i daje sve od sebe i nije fer da počnu sada da ga mrze pošto je to težak posao“, ocenio je.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.