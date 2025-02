Verstapen i Red Bul uvereni u dobre izmene na ovogodišnjem bolidu

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da su u ekipi uvereni da su napravili prave izmene u bolidu za predstojeću sezonu u Formuli 1, u kojoj će pokušati da osvoji petu uzastopnu šampionsku titulu.

Verstapen je prošle sezone osvojio titulu pre svega zahvaljujući dobrim rezultatima u prvom delu sezone, pre nego što je Meklaren pojačao, nadoknadio zaostatak za Red Bulom i osvojio titulu u konkurenciji konstruktora.

„Pravac razvoja koji smo tada razvili pokazao je da mnogo obećava, ali nažalost nije tako funkcionisao na stazi pa smo morali da promenimo par stvari. Sada se nadajmo da je to dobar pravac. Uvereni smo da je to pravi smer, ali videćemo koliko možemo da izvučemo iz toga za poslednju sezonu sa ovim automobilom“, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Novi bolid RB21 danas će u Bahreinu prvi put biti na stazi za potrebe snimanja, uoči početka trodnevnih zvaničnih predsezonskih testiranja na istoj stazi u sredu.

Red Bul je objavio zvanične fotografije bolida, ali su one napravljene u studiju pri slabijem osvetljenju, pa su važni aerodinamički detalji ostali prikriveni.

„Motivisan sam. Prošla godina nije bila jednostavna, ali smo osvojili titulu. Veoma sam uzbuđen i nadam se da ćemo unaprediti bolid, a to je samo po sebi motivacija“, naveo je Verstapen.

To će biti prvi put od 2005. godine da će Red Bul ući u sezonu bez glavnog dizajnera Adrijana Njuija, koji će od 3. marta raditi u Aston Martinu.

„Mislim da ne treba da mislimo previše o tome. Gotovo je, on više nije ovde. Tako stoje stvari. Tako je bilo prošle godine i verujem ljudima koji su ovog trenutka u ekipi, moramo to da uradimo svi zajedno. To je timski rad, ali mnogo poštujem ono što je Adrijan uradio za ekipu, imam sjajan odnos sa njim i uzbuđen sam što će početi novi projekat“, dodao je holandski vozač.

Verstapen od ove sezone ima novog timskog kolegu Lijama Losona, nakon što je Serhio Peres napustio ekipu posle loših rezultata.

„Cilj ekipe je da osvojimo titulu konstruktora, to nisu uspeli da urade prošle godine i to je jasan cilj ove godine. Radimo najbolje što možemo da napravimo automobil što brže možemo i ako smo u poziciji da se borimo za titulu konstruktora, onda radim svoj posao“, rekao je Loson.

Šampionat će početi 16. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

