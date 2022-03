Verstapen ne veruje u tvrdnje o Mercedesovim bolidima

Aktuelni šampion Formule 1 vozač Red Bula Maks Verstapen sarkastično je danas odgovorio na pitanje da li bolidima Mercedesa nedostaje tempo uoči početka nove sezone trkom za Veliku nagradu Bahreina, rekavši da će rival biti poslednji.

Verstapen je sa Red Bulom na prošlonedeljnim testiranjima uoči početka nove sezone bio najbrži, iza je bio Ferari, a Mercedes tek treći. Vozači Mercedesa Luis Hamilton i Džordž Rasel su rekli da s obzirom na stanje bolida, na početku sezone neće moći da se bore za pobede.

„Mislim da će biti skroz poslednji. Mislim da imaju užasan bolid, a takav je još od testiranja 2017. godine“, rekao je sarkastično Verstapen.

On se zatim uozbiljio i rekao: „Ne, videćemo, ali sigurno je da će biti konkurentni“.

Mercedes je osmostruki uzastopni šampion u konkurenciji konstruktora, a Verstapen je prošle godine prekinuo niz od sedam titula vozača Mercedesa, posle kontroverzne trke u Abu Dabiju.

On je u poslednjem krugu poslednje trke u šampionatu, posle kontroverznih odluka direktora trka Majkla Masija, pretekao Hamiltona i osvojio prvu šampionsku titulu u karijeri.

Holandski vozač odbacio je navode da posle takve završnice u ovoj sezoni mora da se dokazuje.

„Ne. Dokazao sam se sa najviše pobeda, najviše pol pozicija i najviše krugova u kojima sam vodio. Ljudi to zaboravljaju. Oni samo gledaju Abu Dabi, izgleda. Ako pogledate prošlu sezonu, mogli smo da imamo više pobeda i više pol pozicija. Biće zaista teško ponoviti tako nešto“, naveo je on.

Verstapen je rekao da sa mnogo motiva ulazi u novu sezonu jer želi da nastavi da pobedjuje.

„U detinjstvu pokušavate da budete vozač Formule 1 uz nadu da ćete jednog dana postati šampion. Ali, to je ostvareno, pa je pritisak želje i potrebe da to ostvarite nestao“, rekao je on.

Hamilton je istakao da u sezonu ne ulazi osvetnički, posle kontroverzne završnice prošle sezone.

„Moja psiha nije takva, ne pristupam sezoni na taj način. Ne zameram ništa, ne nosim nikakav teret. Pokušaću da oblikujem ono što je ispred, znam da ne mogu da oblikujem prošlost“, naveo je sedmostruki svetski prvak.

Verstapen je prošle sezone često kritikovan zbog agresivne vožnje, posebno u duelima sa Hamiltonom.

„Biću agresivniji ove godine. Videćete“, naveo je Hamilton.

Novi šampionat Formule 1 počinje u nedelju trkom za Veliku nagradu Bahreina od 16 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.