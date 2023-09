Verstapen: Nisam verovao da je rekord od 10 uzastopnih pobeda moguć

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas posle rekordne 10. uzastopne pobede u Formuli 1, da nije mogao da zamisli da će biti u mogućnosti da postavi takav rekord.

Verstapen je pobedio u Monci i ostvario rekordnu 10. uzastopnu pobedu u Formuli 1, 12. u sezoni i 47. u karijeri.

„Nikada nisam verovao da je to moguće, ali danas smo za to morali da radimo, a to je trku učinilo zabavnijom. Imali smo dobar tempo, ali su oni imali brzinu i bilo je teško primaći se na startu i pokušati preticanje u prvoj krivini, pa sam morao da nateram Sainca na grešku. Na sreću, pogrešio je, a ja sam pokušavao da budem strpljiv i da izaberem trenutak“, rekao je Verstapen posle trke.

Dvostruki svetski prvak sada ima 364 boda, a drugi je njegov timski kolega Serhio Peres sa 219.

Peres je danas zauzeo drugo mesto.

„To je maksimum koji smo danas mogli da ostvarimo. Bilo je teško preticati, mnogo teže nego što smo mislili. Bilo je suludo, pošto sam morao mnogo da trošim gume. Na kraju sam uspeo da ih sačuvam. Mislim da smo mnogo napredovali, osećam se komfornije u bolidu. Očekujem da ćemo prikazati najbolju formu u narednim trkama“, naveo je on.

Vozač Ferarija Karlos Sainc krenuo je sa pol pozicije, ali nije uspeo da odbije nalet Verstapena, a zatim i Peresa. Na kraju je bio treći i borio se do poslednjeg kruga sa timskim kolegom Šarlom Leklerom za plasman na podijum.

„Bilo je teško. Nije moglo biti teže. Čitavu trku sam pokušavao da ostavim Red Bul iza. Na kraju sam pomalo platio cenu zadnjim gumama. Uvek je zadovoljstvo trkati se sa Šarlom kada imam priliku. Zabavili smo se danas“, naveo je on.

Sainc je peti u šampionatu sa 117 bodova, šest više od Leklera.

Naredna trka u šampionatu vozi se 17. septembra za Veliku nagradu Singapura.

(Beta)

